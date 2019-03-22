巴西前总统特梅尔因涉嫌贪腐被捕

巴西里约热内卢州联邦检察院21日宣布，前总统特梅尔因涉嫌贪腐当天在圣保罗市被拘捕。

这项拘捕令由里约热内卢第七联邦刑事法庭签署。除特梅尔外，拘捕名单上还有巴西前矿产和能源部部长莫雷拉·佛朗哥以及数名企业界人士。

根据联邦检察院当天发布的公告，在巴西安格拉3号核电厂建设项目中，一名与特梅尔关系密切的企业界人士授意恩热维什工程咨询公司支付近110万雷亚尔（约合29万美元）以换取项目合同，特梅尔从中获利。

公告说，以特梅尔为首的“犯罪组织”还涉嫌参与洗钱、挪用款项、行贿受贿等行为，涉案金额高达18亿雷亚尔（约合4.75亿美元）。

另据巴西环球电视台报道，特梅尔当天已被联邦警察带至里约热内卢市接受调查。

特梅尔和佛朗哥所属的巴西民主运动党当天表示，两人并无违法行为，希望法庭能恢复他们的人身自由。

特梅尔于2016年8月至2018年12月担任巴西总统，他在任期内多次因涉嫌贪腐被检方起诉。由于针对在任总统的诉讼若要在法院立案审理，须经国会众议院授权，特梅尔涉嫌案件始终未被立案审理。特梅尔卸任后，不再享受在任总统特权。

巴西2014年3月启动大规模反腐调查“洗车行动”，涉案人员包括众多政界、商界人士。包括前总统卢拉在内的多名政界人士和公司高管已被判刑。（记者周星竹）

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