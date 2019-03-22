英国囤积大量卫生纸 防备“硬脱欧”后撕旧报纸

英国一家大型卫生纸进口商在境内囤积大量货源，以确保发生无协议脱离欧洲联盟情形时维持供应。

英国广播公司(BBC)21日报道，德国韦帕公司位于英国的仓库额外囤积600吨成品卫生纸，相当于大约350万卷。

韦帕英国分公司负责人迈克·多克说，这家企业正包船运货，而非采取卡车陆运方式。他解释，企业在为英国“脱欧”做最坏打算，即无协议“脱欧”。

除囤积成品卫生纸外，这家企业同样囤积纸板和纸巾。

英国莫里森斯超级市场首席执行官戴维·波茨上周说，这家超市发现顾客对卫生纸的需求增加。波茨说，这可能与消费者赶在英国“脱欧”大限前夕囤积商品有关。

英国消费者担心，一旦英国无协议“脱欧”，海关手续和边境管控都将发生相应改变，可能拖延商品进出英国的时间。

英国前国务大臣丹尼斯·麦克沙恩去年10月发表文章，提及英国对进口卫生纸的依赖。他说，英国是欧洲大陆卫生纸商品的最大进口国；如果发生无协议“脱欧”，英国人将不得不像过去那样撕旧报纸如厕。

英国首相特雷莎·梅2017年3月29日正式向欧洲理事会主席唐纳德·图斯克递交“脱欧”信函，使英国成为首个寻求退出欧洲联盟的成员国。根据欧盟法律，英国本月29日正式“脱欧”。然而，英国议会下院先后两次投票，两次否决了英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议。

特雷莎·梅20日在议会下院说，她已向欧盟递交信函，寻求将“脱欧”期限由本月29日推迟至6月30日。（卜晓明）（新华社专特稿）

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