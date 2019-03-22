新西兰总理急推控枪举措 主要反对党国家党支持

新西兰总理杰辛达·阿德恩21日宣布，将禁止销售和持有军用型半自动步枪和突击步枪，包括克赖斯特彻奇恐怖袭击枪手使用的每一种半自动武器。

【要修法】

阿德恩在一场新闻发布会上说，克赖斯特彻奇遭遇恐袭72小时后，内阁同意彻底修改枪械法律。“袭击事件过去6天，我们宣布新西兰禁止所有军用型半自动步枪和突击步枪。”

克赖斯特彻奇市两座清真寺15日遭一名白人至上主义者枪击，50人身亡，50人受伤。截至20日，遇害者身份全部得到确认。

“我们的历史在3月15日这一天永远改变。现在，我们的枪械法同样要改变，”阿德恩说，“我们今天代表所有新西兰人宣布让枪械法更严格的举措，让我们的国家更安全。”

阿德恩说，议会有望4月11日以前通过枪械法修正案，后续将确定回收方案，向交出违禁枪支的居民提供“合理补偿”，最终销毁所回收的枪械。政府预计花费2亿新西兰元(约合9.2亿元人民币)。

“合理回收期”结束后，继续持有违禁枪支将构成违法，最重可判处4000美元罚款或三年监禁。

所有大容量弹匣和可以把枪支改装成军用型半自动步枪的零部件同样遭禁，缘由是这类弹匣和部件可以用于增加武器杀伤力和射速。

阿德恩说，为了防止修正案通过以前市面上继续销售半自动武器，一道枢密令20日下午3时生效：作为临时举措，禁止军用型半自动步枪和突击步枪交易。

按照新西兰现行枪械法，持A类许可证的民众可购买的枪支包括普通步枪、猎枪和连发子弹不超过7发的半自动步枪。一些媒体报道，从枪手在社交媒体“直播”的行凶视频看，枪手所用凶器经过改装，可以不止连发7发子弹。

【有信心】

阿德恩传递从严控枪的信心：“我坚信新西兰绝大多数合法持枪者理解这些举措符合国家利益，将从容应对这些变化。”

主要反对党国家党支持阿德恩的禁枪举措，党首西蒙·布里奇承诺“与政府建设性合作”。

新西兰人口不足500万，民间现有枪支数量大约120万至150万，其中1.35万件是军用型半自动步枪。

大多数农民持有枪支，用于对付负鼠、野兔等危害农作物的动物或扑杀受伤家畜。枪支俱乐部、射击场遍布全国，民众享受打猎的乐趣，享用鹿肉、猪肉和羊肉等“战利品”。

新西兰农民联合会由此形成。这个游说团体势力强大，曾经几度阻挠政府在国内外发生群体伤亡枪击事件后尝试从严控枪，但这次选择支持。

农民联合会发言人迈尔斯·安德森在一份声明中说：“我们的一些成员不欢迎（新法案）……但这是唯一行得通的解决方案。”

为克赖斯特彻奇周边农民提供屠宰服务的诺埃尔·沃默斯利说：“我有一件军用型枪支，但说句良心话，我实际上不用，真的不需要。所以，我非常乐意交出我的枪。”（陈丹）（新华社专特稿）

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