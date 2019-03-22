内政拖累 外交失分 巴西总统博索纳罗支持率创新低

巴西民意调查机构发布的最新民调结果显示，总统雅伊尔·博索纳罗政府所获支持率下跌，创30年来巴西新政府执政初期所获支持率新低。

国际媒体和分析人士说，博索纳罗政府支持率走低主要缘于国内负面政治事件，而他本人与美国总统唐纳德·特朗普的会晤首秀没有能给他“加分”。

【内政拖累】

巴西民意和统计研究所16日至19日调查2002名巴西人，询问他们对博索纳罗个人及其政府施政表现的看法。

结果显示，博索纳罗个人支持率降至51%，较今年1月的67%下滑16个百分点。49%调查对象对博索纳罗的总统角色表达信任，较两个月前下降13个百分点；持不信任看法的调查对象上升13个百分点，增至44%。

政府整体表现方面，34%的调查对象认可新政府“干得不错”，这一比例1月中旬为49%；认为政府“表现糟糕”的调查对象增加13个百分点，达到24%。

按路透社的说法，这是30年来巴西新政府执政初期所收获的最低支持率。

从支持者群体看，博索纳罗所获高支持率集中在收入水平相对较高的巴西人群体，低支持率则集中在大城市以及收入水平较低的东南部地区。

巴西近年经济低迷，政坛频现腐败丑闻。在民众对长期执政的“建制派”失去信心后，“局外人”博索纳罗1月赢得总统选举。他誓言上任后打击腐败和犯罪、整肃财政、推动经济强劲复苏。

就博索纳罗个人及其所领导政府支持率下降的缘由，一些国际媒体说，一方面，博索纳罗长子收到数十笔可疑汇款、执政党曝出竞选资金丑闻等负面政治事件让他的反腐立场招致质疑；另一方面，博索纳罗改革现行养老金制度、削减财政赤字的做法触发争议。

【外交失分】

外交方面，一些巴西外交官和其他官员对博索纳罗的美国之行“有话说”。

他们认定，博索纳罗访美期间，巴西送上同意给予美国公民赴巴西旅游免签入境待遇、允许美国企业使用巴西境内位于赤道附近的卫星发射基地等多份“大礼”。相比之下，美方在给予巴西糖类出口更大空间、恢复巴西新鲜牛肉在美国市场销售等方面所作让步不大，没有“对等”礼遇这个南美洲最大国家。

“如果这是前进的方式，我们或许应该原地不动，”一名直接参与双方磋商的巴西官员直言，“他们什么都想要，但是不想就任何事情让步。”

路透社报道，尽管博索纳罗和特朗普认同西方保守主义意识形态，在一些方面所持立场相近，巴西访美代表团官员表露“挫败感”，折射双方消除各自贸易壁垒不易，更凸显两国在农业领域的竞争。

巴西分管外贸的前国务秘书韦尔贝尔·巴拉尔对放宽巴西市场对美国小麦准入未获美方“回报”颇为不满。他认为，这一举措主要受益方只会是美国出口商。

“如果不能实现对等，”巴拉尔说，“博索纳罗的‘亲美’（姿态）今后只会（显得）天真幼稚。”

按巴拉尔的说法，如果巴西答应美方条件、放弃自身在世界贸易组织(WTO)所获与发展中国家地位相应的待遇，转而加入经济合作与发展组织(OECD)，巴西将在贸易领域遭遇更多挫折。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)