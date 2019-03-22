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竞选集会上播恐袭视频 新西兰外长赴土“纠错”

2019年03月22日09:13  来源：新华网
 

新西兰总理杰辛达·阿德恩20日证实，外交部长温斯顿·彼得斯19日启程前往土耳其，就土耳其总统参加竞选集会时播放新西兰恐怖袭击视频“纠错”。

土耳其地方选举定于3月31日举行。总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安19日在北部埃雷利镇参加一场集会，其间播放枪手布伦顿·塔兰特在新西兰克赖斯特彻奇市行凶过程中拍摄的视频片段。

塔兰特15日闯入两座清真寺，射杀50人、射伤数十人。死者包括土耳其人。

埃尔多安向凶手喊话：“你会付出代价，如果新西兰不让你承担责任，我们无论如何会让你承担责任。”

埃尔多安认定，克赖斯特彻奇恐袭事件是“种族歧视和伊斯兰教恐惧症越来越严重”的最新例证。他先前指认塔兰特与极端主义组织“伊斯兰国”成员没有差别。

美联社报道，埃尔多安多次在竞选集会场合播放新西兰恐袭视频片段以及枪手威胁土耳其人和埃尔多安本人的“宣言”；视频画面经过模糊处理，但枪声清晰。

新西兰方面正寻求阻止恐袭视频扩散，敦促民众不要观看或转发枪手在社交媒体发布的“直播”视频。两名新西兰男子因涉嫌在互联网传播这一视频遭逮捕。新西兰政府呼吁全球合力应对极端人员利用社交媒体传播和煽动暴力。

新西兰外长彼得斯本周将作为观察员在土耳其城市伊斯坦布尔出席伊斯兰合作组织会议。

新西兰总理阿德恩20日告诉媒体记者，彼得斯访问土耳其期间将“确保新西兰、新西兰人以及我们穆斯林社区的正确形象得以向外界展示”。

记者问及阿德恩是否对土方的做法生气，她回答：“我不认可新西兰和土耳其关系正在恶化或者将要恶化的观点。”

彼得斯18日说，他已经告知土耳其外长，恐袭视频不代表新西兰。新西兰驻土耳其大使馆证实，新西兰经由驻他国外交使团要求外国媒体不要“扩散”恐袭视频。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)
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