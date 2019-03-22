强热带气旋“伊代”致津巴布韦139人死亡

3月21日，在津巴布韦马尼卡兰省奇马尼马尼，一架军方直升机转运遇难者遗体。新华社发（肖恩·朱萨 摄）

津巴布韦政府21日公布的数据显示，截至20日，印度洋强热带气旋“伊代”已在该国东部造成139人死亡、144人受伤、189人失踪，数千人因房屋被毁而无家可归。

津巴布韦总统姆南加古瓦21日宣布，将23日和24日定为全国哀悼日，以悼念灾害中的遇难者。姆南加古瓦同时向对津巴布韦伸出援手的国家和国际组织表示感谢。

“伊代”热带气旋中心于当地时间15日夜间进入津巴布韦，对该国东部的马尼卡兰省、马斯温戈省和东马绍纳兰省造成严重影响。“伊代”引发的暴雨导致山体滑坡、河水决堤、道路桥梁中断，数百间房屋被洪水冲垮，造成重大人员伤亡和财产损失。

3月20日，在津巴布韦马尼卡兰省奇平吉，中国志愿者与当地民众为救援艇充气。新华社发

中国驻津巴布韦使馆、在津中资企业和华侨华人社团20日向津方捐赠价值20万美元的食品、饮用水及帐篷等，以帮助该国应对灾害。一些中国志愿者还携带冲锋艇前往灾区，向被困民众提供救援。

截至目前，中国、美国、英国、坦桑尼亚、南非、纳米比亚以及欧盟等国家和国际组织已宣布向津巴布韦提供紧急援助。（记者 张玉亮）

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