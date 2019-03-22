乐见意中关系进一步发展

意中两国友谊根基深厚，两大文明以及两国人民之间的交往源远流长。时至今日，我们依然记得马可·波罗和利玛窦等友好交流先行者的名字。

我本人与中国的渊源也能追溯到很多年以前。1984年，我作为意大利共产党员和意大利议会议员第一次到访中国。改革开放为中国带来了快速发展，并给整个中国社会带来了深刻变化。中国的现代化和对外开放进程推动了中国经济快速增长，中国发展实现了质的提升。中国工业化水平不断提高，科学研究与应用实力不断加强，人民的生活水平得到巨大改善。

26年后的2010年10月，我以意大利共和国总统身份再次访问中国。这时的中国已经发生了翻天覆地的变化，在世界舞台上发挥着重要作用。我先后到访了北京、澳门、香港和上海，并出席了上海世博会。上海世博会的宏大气势和无处不在的未来气息给我留下了深刻印象。

2011年6月2日，在“意大利统一150周年”庆典活动期间，我在罗马接待了时任中国国家副主席习近平，并与他展开了亲切深入的会谈。我认识到，习近平对意中关系高度重视，也看好意中关系的未来。

今天，在习近平主席对意大利进行国事访问之际，我本人虽然无法亲自参与会见，但我向他致以最友好的问候，以及我对意中关系不断发展巩固的最诚挚祝愿。

意中关系不仅限于政治、经济和贸易领域，而且也体现在文化层面，并应当进一步深化和发展。例如，意大利和中国互办了很多艺术展，展示了两大古老文明的魅力。这些展览取得了巨大成功，证明了意中文化合作的潜力。

我曾以意大利共和国总统身份在北京的中共中央党校发表演讲。在那次演讲中，我强调了欧中关系的重要性。我想再次强调的是，面对应对气候变化、和平、发展等全球性挑战，良好的欧中关系的重要性更加凸显。在这一背景下，意大利可以在其中发挥更大的作用，即在保持与欧盟协调一致的同时，积极发展与中国的关系，与中国开展密切合作。

我坚信，习近平主席与意大利总统马塔雷拉、总理孔特的会谈，以及与意大利议会领导人的会见，能够进一步夯实两国业已稳固的关系。作为中国人民的老朋友，我乐见意中关系进一步发展。

（作者为意大利共和国前总统、意大利议会参议院终身议员）

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 05 版）

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