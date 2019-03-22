中意友好合作的艳丽花朵

罗马街头，一位当地市民阅读习近平主席在《晚邮报》发表的署名文章。

本报记者 姜 波摄

在意大利博洛尼亚国际儿童书展上，学生们观看中国孩子的原创图书。

新华社记者 金 宇摄

中意警察在罗马街头联合巡逻。

本报记者 韩秉宸摄

罗马国立住读学校学生正在图书馆翻阅中文书籍。

本报记者 韩秉宸摄

2016年10月，中国中远海运港口有限公司与意大利瓦多码头控股公司达成协议，参与瓦多集装箱码头的建设和运营。图为正在兴建的瓦多集装箱码头。

瓦多码头控股公司供图

■随着两国在“一带一路”框架下的合作日益深化，意大利民众学习中文、了解中国文化的需求和热情日益高涨。

■中方愿同意方在海上、陆地、航空、航天、文化等多个维度打造新时期的“一带一路”，意大利企业愿在其中发挥更大作用。

■两国在太空领域的成功合作经验，可以延伸到意中双边合作的其他领域。意中两国正把相互理解的良好基础转化为更多的合作成果。

千年丝路，跨越古今。中国和意大利两大文明的友好交往源远流长。从东西方文化交流的先行者马可·波罗，到立志于从事中意友好事业的年轻学子，从造船业到航空航天等诸多领域的合作，在友谊的百花园中，一朵朵艳丽的花朵次第绽放，铺陈出中意友好合作的美丽画卷。

“交流互鉴，让文明充满活力”

水城威尼斯流水淙淙，鲜花吐艳。乘坐贡多拉穿行水上，前方出现一座淡黄色的五层房屋，其外墙悬挂一块牌匾，上面印着几行意大利文：马可·波罗故居。他到遥远的东方去旅行，并描绘了在那里的经历。

据史料记载，马可·波罗青年时随父亲和叔叔经古丝绸之路前往中国，在那里居住了17年。根据他的口述见闻写成的《马可·波罗游记》在西方掀起了历史上第一次“中国热”，激起欧洲民众对东方的热切向往。

在亚平宁半岛上，“汉学热”长盛不衰，一位位意大利汉学家功不可没。习近平主席在意大利媒体发表的署名文章中提到的马西尼就是其中杰出的代表。

马西尼是罗马大学孔子学院意方院长。习近平主席在署名文章中对两国历史交往细节如数家珍，让他十分钦佩。“正如习近平主席在文章中所说，中国和意大利两个伟大文明的友好交往源远流长。古罗马人和罗马史籍称中国为‘丝绸之国’，‘丝绸’一词也因而进入拉丁文和意大利文。”

作为一名与中国有多年渊源的学者，马西尼亲眼见证了中国发生的翻天覆地的变化，也见证了意中两国教育文化交流的不断进步。随着两国在“一带一路”框架下的合作日益深化，意大利民众学习中文、了解中国文化的需求也迅速增长，热情日益高涨。

2006年，意大利第一所孔子学院——罗马大学与北京外国语大学合办的“罗马大学孔子学院”挂牌成立。自成立以来，罗马大学孔子学院成为中意教育文化交流的新桥梁，在加深两国教育文化领域合作与促进两国人民相互了解中发挥了重要作用。

“交流互鉴，让文明充满活力。”马西尼表示，回顾过去，意中在文化、教育等领域的交流合作密切；展望未来，“一带一路”建设将为意中合作注入新的强劲动力。

“同中国伙伴携手打造更强的竞争优势”

3月初，意大利邮轮制造商芬坎蒂尼集团为中国市场量身订制的邮轮“歌诗达威尼斯号”从意大利东北部的里雅斯特市起航。邮轮将以马可·波罗东行线路为参照，途经地中海、中东，驶往东南亚和东亚，最终计划于5月18日抵达上海。

“在首届中国国际进口博览会期间，我们和中国船舶工业集团有限公司（简称中船集团）签署了共同建造大型邮轮的合同，中国首艘具有世界先进水平的大型邮轮正式开建。”芬坎蒂尼集团首席执行官朱塞佩·博诺表示，习近平主席在《晚邮报》发表的署名文章中指出，中方愿同意方在海上、陆地、航空、航天、文化等多个维度打造新时期的“一带一路”，意大利企业愿在其中发挥更大作用。

芬坎蒂尼蒙法尔科内船厂主管罗伯托·欧利瓦里介绍说，每年船厂都会迎来很多前来学习技术的中国技术人员，也会派出技术人员前往中国进行交流。

中船集团携手芬坎蒂尼只是中意企业合作的一个缩影。意中基金会的统计数据显示，目前有超过600家意大利公司有中国资本注入，营业额近180亿欧元，提供3万多个就业岗位。同样，意大利在华设立了2000多家企业，营业额超过250亿欧元。在首届中国国际进口博览会上，意大利是最早确认参展的欧洲国家之一，共有190家企业参展，近5300平方米的展位面积居欧洲参展国第二位。

“我们正积极寻找发展机遇，同中国伙伴携手打造更强的竞争优势。”博诺说。

博诺办公室的墙上有一面巨大的电子卫星图，图上显示着全世界大型邮轮的实时位置。博诺说：“2023年，我们就能在这个电子屏幕上找到中国第一艘国产邮轮的‘脉搏’了。”

“欧洲对与中国开展空间合作充满兴趣”

2018年2月，中国首颗电磁监测试验卫星“张衡一号”在酒泉发射成功。习近平主席同意大利总统马塔雷拉互致贺电。中意两国在电磁监测试验卫星项目合作中取得的重大成果，是中意全面战略伙伴关系的重要体现。

“张衡一号”安装了意大利“利玛窦”计划团队开发的高能粒子探测器，与中方研制的高能粒子探测器互为补充，联合完成空间高能粒子的探测。

近年来，中意两国在卫星、载人航天等领域合作喜报频传。暗物质粒子探测卫星“悟空”携带的一些探测器的研发，就有意大利科学家的参与。2017年，在习近平主席与马塔雷拉总统见证下，两国签署协定，未来将在空间科学实验研究、空间在轨设施、实验载荷联合研制等方面展开合作。目前，两国已就“张衡二号”项目的合作达成共识。今年3月，意大利同中国、南非、荷兰等国家一起作为平方公里阵列射电望远镜（SKA）项目的创始成员国，在罗马正式签署成立政府间国际组织的SKA天文台公约。

意大利航天局主席皮埃罗·本卫努狄说：“中国在太空活动方面发展迅速，意大利梦想着能登上中国未来的空间站。对意大利来说，这是开展科学研究和空间技术合作的新途径。”

萨曼莎·克里斯托弗雷蒂是意大利家喻户晓的女宇航员，她曾到中国接受培训，目前与同事们正在学习中文。按照计划，中国空间站完成在轨建造后，意大利将同中方联合开展空间实验。

意大利航天局国际合作处主任嘉博里埃拉说，航天合作一直是意中合作的重要内容。早在1991年，意大利就和中国签署了关于和平勘探、利用和研究外太空的政府间协定。“中国在空间合作方面展现出的积极开放态度值得赞赏。欧洲对与中国开展空间合作充满兴趣。”

嘉博里埃拉认为，两国在太空领域的成功合作经验，可以延伸到意中双边合作的其他领域。意中两国正把相互理解的良好基础转化为更多的合作成果。

（本报罗马3月22日电 记者赵嘉鸣、管克江、暨佩娟、叶琦、韩硕、姜波）

本期统筹：王新萍

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《 人民日报 》（ 2019年03月22日 05 版）

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