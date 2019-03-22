俄哈总统表示将进一步深化两国伙伴关系

俄罗斯总统普京21日与哈萨克斯坦总统托卡耶夫和首任总统纳扎尔巴耶夫通电话，双方表示愿进一步深化两国伙伴关系。
克里姆林宫网站21日发表声明说，普京祝贺托卡耶夫就任哈萨克斯坦总统，并对他表示良好祝愿。声明说，两国愿紧密协作，推动伙伴关系继续发展。
声明说，普京在电话中感谢纳扎尔巴耶夫为发展俄哈双边关系和推进欧亚一体化作出的贡献，希望他继续积极推进欧亚经济联盟框架内的合作。
纳扎尔巴耶夫19日发表电视讲话宣布辞去总统职务，但将留任哈安全会议主席、祖国之光党主席及宪法委员会委员的职务。根据哈萨克斯坦宪法，总统辞职后由议会上议院议长履行总统职务，直到举行总统选举为止。20日，原议会上议院议长托卡耶夫宣誓就任哈萨克斯坦总统。（记者 李奥）
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