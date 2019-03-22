中意媒体对话会在罗马举行

本报罗马3月21日电 （记者李志强）在习近平主席即将对意大利进行国事访问前夕，中意媒体对话会20日在罗马举行。包括人民日报社在内的来自中意两国的主流媒体机构代表就“一带一路”框架下深化媒体合作展开探讨。
中宣部副部长蒋建国表示，本次对话会聚焦“‘一带一路’与中意媒体合作”这个主题，围绕在“一带一路”框架下的交流合作进行研讨，必将有力推动中意媒体交流合作和两国共建“一带一路”取得更多务实成果。
蒋建国强调，媒体是增进两国人民友好的纽带，以习主席此次访问意大利为标志，中意友好合作、互利共赢必将迈上新台阶，也必将为中意媒体对话交流、务实合作带来新机遇。
意大利总理府信息和出版事务部副部长克里米指出，此次对话会是意中媒体间的一次盛会，中国的国际影响不断提升，意大利非常荣幸与中国携手并进、合作共赢，意中媒体合作正逢其时。
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