“日益紧密的合作将惠及意中两国”（高端访谈）

当地时间3月20日，在国家主席习近平对意大利进行国事访问前夕，意大利总理孔特在总理府接受了中国媒体的联合采访。这是中国国家元首时隔10年再次访意，也是习近平担任国家主席以来首次对意进行国事访问。

孔特表示，习主席的这次访问将对推动意中两国关系发展起到重要作用，真诚期待这样一个重要国家的元首到访。“习近平主席的访问对意大利来说是一次非常重要的机遇，我们很高兴在此之际庆祝意中两国之间的友好关系。”孔特说，两年前意大利总统马塔雷拉访问中国，明年意中两国将迎来建交50周年，目前两国关系处于良好水平，未来的合作前景更加广阔。“习近平主席访问意大利、两国签署‘一带一路’合作谅解备忘录，将为稳固的意中关系绘就新的画卷。”

孔特说，意中两国都有着几千年的文明，两国交往历史由来已久，传统友谊源远流长，马可·波罗和古丝绸之路闻名于世。如今，“一带一路”倡议受到了广泛赞誉。“我们愿意加入‘一带一路’倡议，参与‘一带一路’合作为意大利提供了增加对外经贸往来等多种机遇。”孔特在接受采访时表示，“日益紧密的合作将惠及意中两国”，并表示将出席即将于4月举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

2018年，意大利派出由众多知名企业组成的代表团，参加了在上海举行的首届中国国际进口博览会，意大利高官也先后访华。孔特表示，意中两国各层级交往十分频繁，这证明意中两国现有的合作机制不仅形式多样且富有成效，两国今后将要进一步增加双边合作的机制和领域。

孔特谈到两国间的人文交流时表示，意中两国人民对彼此的文化和艺术遗产相互喜爱。他深信加强两国旅游合作也是促进经贸发展的重要机遇。“明年意中两国还将共同举办文化旅游年，我对意中两国未来各领域关系发展充满期待。”

孔特称，意中两国都积极参与二十国集团（G20）、亚欧会议（ASEM）等多边国际合作机制。希望未来意中两国携手推动联合国、世贸组织等国际组织改革，提高效率，以适应当前世界新的挑战，携手应对贫困、环境等挑战，共同维护世界和平。

最后，在谈到中国经济未来发展前景时，孔特表示，中国在经济发展上有很多可借鉴的地方，而意大利也很重视经济和社会可持续发展，未来意中可以相互借鉴、共同发展。

（本报罗马3月21日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 03 版）

(责编：袁昕(实习生)、杨牧)