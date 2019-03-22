共建跨国农产品供应链（一带一路建设进行时）

土地肥沃、水热充沛，与中国山水相依的越南，是我国农产品进口的主要来源地之一。2004年，中国与东盟为推动自贸区建设启动“早期收获计划”，农产品贸易率先实行“零关税”，越南等国的农产品便纷纷进入中国市场。

“中国庞大的消费市场，就是越南农产品企业的巨大机遇。”越南现代化农产品生产龙头企业乐威福公司副总裁阮越俊说，为了适应中国高端市场需求，乐威福公司采取“公司+农业基地”的生产模式，在农产品生产过程中建立了完整的产品质量信息溯源体系，每一个西瓜都能查询到生产基地和运输、检验等信息。他表示，随着中国“一带一路”建设和越南“两廊一圈”建设的开展，中国与越南之间的交通、物流更加便捷，目前至少有3条高速公路连接中越边境的陆地口岸，产自越南的农产品能够越来越快地运达中国市场。

为了拓展中国市场，乐威福公司一直在寻找中国的合作伙伴。2018年9月，阮越俊在越南中国商会广西企业联合会会长欧奎的陪同下，乘车从越南河内前往南宁参加第十五届中国—东盟博览会。在高速公路服务区休息时，他们巧遇同样参加博览会的广西靖西万生隆投资公司董事长杨万生。

作为从事陆地口岸综合体建设运营的中国企业，万生隆公司在中越边境龙邦口岸投资的国际商贸物流中心，是“一带一路”、中国西部陆海新通道的重要项目，也是越南等国对接中国的贸易、物流通道和枢纽。

千里有缘一线牵。“在高速公路服务区，我们与乐威福公司就敲定了合作方向。”杨万生说。

有了初见之缘，两家公司组团到越南南部果蔬主产区、北部边境地区，以及中国贵州、四川、重庆等地开展联合考察。在成都、重庆，乐威福公司副总裁范玉印考察多个农贸市场发现，越南的农产品受到消费者的青睐。而龙邦口岸直达重庆、四川的高速公路已经建成通车，更是坚定了他与中国企业合作的信心。

“越南南部西宁省质量最好的火龙果，经龙邦口岸进入中国，50小时左右就能到达重庆火锅店的餐盘上。”阮越俊说。

经过多轮讨论，双方决定投资20亿元人民币，在与龙邦口岸相连的越南茶岭口岸共同建设面向中国市场的现代化农产品中转中心，依托“互联网+”和智慧口岸服务体系，构建从原材料产地到工厂，再到终端配送环节的现代化贸易、物流、仓储、信息、金融服务的农产品跨国供应链和价值链。

茶岭口岸位于高平省，是越南北部主要的陆地口岸。2017年1月，越南茶岭—中国龙邦跨境经济合作区试点建设，口岸建设迎来了新的发展。

“越中两国友好合作全面发展，两国企业共建的乐威福农产品中转中心将成为中越农产品贸易合作的枢纽平台。”阮越俊说，2019年，越南农产品出口总额将达到420亿—430亿美元的目标，中国就是越南农产品的主市场。

“我们会合力把越南最好的农产品送上中国朋友的餐桌。”阮越俊说。

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 02 版）

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