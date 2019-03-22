人民网>>国际

就莫桑比克、津巴布韦、马拉维遭受强热带气旋灾害

习近平向三国总统致慰问电

2019年03月22日08:37  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京3月21日电  3月20日，国家主席习近平分别致电莫桑比克总统纽西、津巴布韦总统姆南加古瓦和马拉维总统穆塔里卡，就莫桑比克、津巴布韦、马拉维三国遭受强热带气旋灾害表示慰问。

　　习近平在慰问电中表示，热带气旋“伊代”在莫桑比克、津巴布韦、马拉维造成重大人员伤亡和财产损失，我谨代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，对遇难者表示深切的哀悼，向遇难者和失踪者家属以及受伤者和灾区人民表示诚挚的慰问。三国人民遭受灾害，中方感同身受。相信在三国政府的坚强领导下，三国人民一定能够战胜灾害，早日重建家园。


　　《 人民日报 》（ 2019年03月22日 01 版）

(责编：袁昕(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved