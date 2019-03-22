习近平向三国总统致慰问电

新华社北京3月21日电 3月20日，国家主席习近平分别致电莫桑比克总统纽西、津巴布韦总统姆南加古瓦和马拉维总统穆塔里卡，就莫桑比克、津巴布韦、马拉维三国遭受强热带气旋灾害表示慰问。

习近平在慰问电中表示，热带气旋“伊代”在莫桑比克、津巴布韦、马拉维造成重大人员伤亡和财产损失，我谨代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，对遇难者表示深切的哀悼，向遇难者和失踪者家属以及受伤者和灾区人民表示诚挚的慰问。三国人民遭受灾害，中方感同身受。相信在三国政府的坚强领导下，三国人民一定能够战胜灾害，早日重建家园。

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 01 版）

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