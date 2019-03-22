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缅政府与8支未签约民地武组织达成5项共识

2019年03月22日08:28  来源：新华网
 

缅甸政府代表与8支尚未签署全国停火协议的民族地方武装（民地武）组织代表21日下午发布联合声明，宣布双方就减少冲突、维持和平等内容达成5项共识。

双方当天上午在内比都的民族和解与和平中心举行会谈，与会民地武组织代表分别来自佤联军、克钦独立军、果敢同盟军、若开军等，缅甸和平委员会主席、民族和解与和平中心副主席丁妙温、民族和解与和平中心成员吴佐泰作为政府方代表出席。

根据联合声明，5项共识分别是双方继续协商努力，以减少当前武装冲突；双方继续协商努力，以维持全国稳定和平；双方相互尊重，以推动地区发展和当地公共事业；为民族和解与和平，用政治方式，和平协商解决根本的政治问题；双方继续经常性举行有决策权人士参与的会谈。

缅甸1948年独立后长期存在数十支民地武组织。2013年11月起经过9轮和谈，缅甸政府最终于2015年10月与8个民地武组织签署全国停火协议。2018年2月，又有两个武装组织签署全国停火协议。目前，仍有大约10个民地武组织尚未签署全国停火协议。（记者庄北宁 车宏亮）

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)
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