酷爱学习中文的摩纳哥小学生卢卡斯·丘吉尔向记者展示自己绘制的与中国有关的画册。

本报记者 冯雪珺摄

“老师好！”“您好！”去往教室的路上，不时有摩纳哥学生用字正腔圆的汉语向余俊明问候。约一年半前，来自武汉的余俊明被法国教育机构从尼斯派驻摩纳哥，充实当地的汉语师资力量，成为摩纳哥夏尔三世初级中学的汉语老师。

“你们为什么学习汉语？”面对这个问题，原本以为学生们只会跟记者提到一些有关中国历史、文化方面的内容，没想到他们知识面十分广泛。“中国的经济发展很快，城市建设很漂亮！”“中国很开放，我们很想了解她。”“中国是一个令人向往的国家。”“我爸爸说，如果未来想要找到好工作，就要会说汉语，了解中国。”全班17名学生争着发言。坐在最前排的金发小姑娘朱丽叶·文森诺表情认真地告诉记者：“摩纳哥街头时常能遇到中国人，我们应该学好中文。”

夏尔三世初级中学校长塞德里克·贝特朗告诉本报记者，在夏尔三世初级中学，有约6%的学生学习汉语。摩纳哥的中学10多年前陆续开设汉语课，如今，学习汉语的学生越来越多。“学生们的学习热情都很高。我们由衷地希望此次习主席的访问能够促进摩中两国学校间的合作，为学生们创造更多去中国交流的机会。”

维克多·丘吉尔是摩纳哥阿尔贝一世高级中学的学生，学习汉语已经4年，去过两次中国，还通过了汉语水平三级考试。他的母亲安娜也去中国桂林的一所汉语培训学校“集训”过一段时间，现在的汉语水平超过了儿子，通过了汉语水平四级考试。安娜上小学五年级的小儿子卢卡斯刚学汉语不到一年时间，就绘制了一本与中国有关的画册。安娜告诉记者：“我们一家5口人，有3个都在学汉语。听说习近平主席来访的消息，我们全家都打心眼里高兴。”

余俊明的初一汉语班临下课前，学生们纷纷表示，他们从当地报纸上得知了习主席来访的消息，想要问记者几个问题。“中国菜有哪些种类？”“摩纳哥和中国的哪些领域最有交流合作空间？”当了解到中国近年来一直和摩纳哥就环保和可持续发展开展密切合作时，朱丽叶开心地鼓起了掌：“我妈妈就在环保公司工作，我要去告诉她，让她也开始学汉语！”

（本报摩纳哥城3月21日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月22日 03 版）

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