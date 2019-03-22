讲述中法人文交流的美好故事

2018年3月，巴黎市立赛努奇亚洲艺术博物馆举办“中国芳香：古代中国的香文化”展，来自中国的芬芳征服了很多法国观众。图为一名参观者在绘画作品前观赏拍照。

本报记者 龚 鸣摄

2018年6月，巴黎中国文化中心举办“再造——中国丝绸技艺与设计展览”。图为一名参观者正在聚精会神地欣赏刺绣服饰展品。

本报记者 龚 鸣摄

2018年10月，中央芭蕾舞团在巴黎演出改编自《胡桃夹子》的舞剧《过年》。舞剧呈现了许多中国元素，受到当地观众的喜爱。

中央芭蕾舞团供图

制图：王 婷

■随着双方合作日趋紧密，中法合办展览的质量越来越高，展品越来越丰富，从传统的中国青铜器展、瓷器展等逐渐过渡到更加注重创新的展览。

■北京与巴黎、武汉与波尔多、青岛与布列斯特等100多对中法友好省市之间开展基础教育和职业教育领域的交流，为中法教育合作注入新的活力。

文明如水，润物无声。55年来，中法两国人文交流不断深化，硕果累累，为中法友好合作增添了绚丽色彩。回顾中法人文交流的历史，法国创下多项“第一”：中国首个与西方国家互设的文化中心在法国；中国首次与外国互办的国家级“文化年”在法国；第一个创办汉语教席的西方国家也是法国……目前，每年前往法国旅游的中国游客有200多万人次，4.6万中国留学生在法国学习，超过11万法国人正在学习中文，中法友好省市超过100对……

文化活动精彩纷呈

电影节、戏曲节、艺术展、彩灯展、文化周、芭蕾舞剧……2018年，精彩纷呈的中国文化活动在法国各地上演。在巴黎，中国中央芭蕾舞团舞剧《过年》首演，中国文化元素与西方芭蕾舞结合，连续演出11场，令法国观众耳目一新；在法国南部小城加亚克，第二届中国彩灯节征服了37万法国及周边国家观众，成为法国最大规模的文化盛宴之一；在法国南部海滨城市戛纳，来自中国的影视作品在戛纳秋季电视节上获得赞誉，中国影视国际化脚步不断加快；在斯特拉斯堡，为期一周的中国文化周将音乐、舞蹈、电影、摄影等结合，让当地民众充分体验到了中华传统文化的魅力；在中国农历新年期间，法国庆祝春节的活动遍地开花，春节也成为法国民众亲友团聚的节日……

记者了解到，2018年，仅巴黎中国文化中心就举办了183场各类活动，超过5万人次参加，由该中心主办的法国中国电影节、中国戏曲节等活动收获了越来越多的当地粉丝。以法国中国电影节为例，从2011年创立至今，观影人数从最初的几千人次增加到了每年近2万人次，电影节规模从巴黎扩大到了马赛、里昂等11个法国城市，每年放映超过100场，成为法国民众了解中国的重要窗口。

“通过坚持不懈的努力，法国中国电影节逐步积累了一定的影响力。”法国中国电影节总代表让—克雷蒂安·西贝尔坦—布朗告诉记者，法国中国电影节旨在放映中国民众爱看的主流电影，展现中国人民积极向上的精神面貌、中国丰富多彩的文化氛围。“让法国人欣赏中国人喜爱的电影，有助于拉近两国人民的距离，促进民心相通。”西贝尔坦—布朗说。

2010年中法电影合拍协议签订后，中法合作拍摄的电影《夜莺》《狼图腾》受到了两国民众的喜爱。西贝尔坦—布朗表示，中国电影近年来一直在进行国际化探索，很多电影人在国际电影节中崭露头角。中国有丰富的电影题材，中国电影美学受人喜爱，中国元素契合法国民众的兴趣点，而法国有丰富的国际化推广经验，二者互补，法中电影合作前景广阔。

博物馆合作渐入佳境

博物馆是展示各国民族文化与悠久历史的重要场所。2014年，习近平主席为在中国国家博物馆举办的“名馆·名家·名作——纪念中法建交50周年特展”题写序言时指出，中法两国博物馆展示着各自民族文化的悠久历史和世界闻名的多彩风貌。加强中法博物馆交流在两国文化合作中占有重要位置。

在法国，众多中国主题展览备受法国观众喜爱，中法博物馆之间的合作令人印象深刻。从上世纪80年代开始，巴黎市立赛努奇亚洲艺术博物馆（以下简称赛努奇博物馆）和上海博物馆展开了合作，合办的4次展览3次均在法国，双方逐渐探索出了博物馆合作的创新模式。去年3月至8月，由两家博物馆合办的“中国芳香：古代中国的香文化”展取得巨大成功，吸引了3万余人次观看。

赛努奇博物馆馆长埃里克·勒菲弗在接受记者采访时介绍说，这一展览主题新颖别致，非常符合法国观众的兴趣点，这使得他们看到了法中文化的相通之处。展品的高质量、丰富性和独特性为展览赢得了很多“回头客”，成为该博物馆与中国合作的典范。

随着双方合作日趋紧密，中法合办展览的质量越来越高，展品越来越丰富，从传统的中国青铜器展、瓷器展等逐渐过渡到更加注重创新的展览。勒菲弗说，未来将在与中国博物馆的合作中继续挖掘创意性内容，举办法国观众喜闻乐见的展览，将更多精彩的中国文化介绍到法国。

“今年是法中建交55周年，习近平主席即将来访，希望法中能够重温这份热情和友谊，书写法中合作新的友好故事。”勒菲弗说。

教育交流日趋活跃

近年来，中法双方积极促进中国“双一流”高校与法方“卓越计划”高校开展深度合作，参与国际或区域性重大科学技术计划，扩大中法工程师教育领域的合作和职业教育合作，培养高水平创新人才、新型工业化人才和服务性人才。在地方层面，北京与巴黎、武汉与波尔多、青岛与布列斯特等100多对中法友好省市之间开展基础教育和职业教育领域的交流，为中法教育合作注入新的活力。

“中国在经济、科技等领域的作用越来越突出，我们愿意与中国建立更多的联系。”法国工程师名校巴黎综合理工学院副校长弗朗克·帕卡尔在接受记者采访时表示，该校和中国院校的合作历史悠久，是清华、北大、上海交大、浙江大学等诸多中国高校的合作伙伴，合作模式多种多样，包括双学位、本科、硕士和博士培养以及继续教育等。到目前为止，已经有400余名中国学生获得了该校文凭，预计今年将会有130名中国学生进入各个专业学习。与此同时，法国院校也十分注重双向交流，巴黎综合理工学院在中国展开了大量教学和研究项目，鼓励法国学生去中国实习或学习。

帕卡尔本人从事数学研究，十分欣赏中国在数学科研方面的雄厚基础以及近年来的迅速发展。他表示，中国的教育和科研的国际化程度越来越高，对于国际院校越来越具有吸引力，很多法国教授在中国开展研究，除了数学、物理等基础学科外，他们还参与到大数据、人工智能等新兴领域的研究中。帕卡尔说：“中国科研进步的速度令人惊叹，对国际合作的投入很高，一些中国院校已经成为国际性的科研中心。中国教育与科研向世界开放，也在追赶国际水平。”

随着越来越多的法国企业走进中国，培养具有中法教育背景的学生对于促进中法合作交流意义重大。在此背景下，法国商校也积极争取与中国的合作。ESCP欧洲高等商学院也与众多中国知名院校建立了合作，每年有100余名该校学生到中国参加交流项目。该校国际项目负责人唐曼歌告诉记者，随着中国经济的迅速发展和各方面竞争力的提升，中国高等教育越来越国际化，在国际合作中占据重要地位。她说，今年是中国留法勤工俭学运动100周年，也是该商学院建校200周年，希望未来法中双方的教育交流能书写出更美好的故事。

（本报巴黎3月21日电）

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