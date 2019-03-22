足球合作促进中意民心相通

■国际米兰足球俱乐部既希望展示国际顶级足球俱乐部的魅力，也希望进一步推动意中两国在体育、文化、经贸等各方面的深度交流。

当地时间3月17日晚，能容纳8万人的意大利米兰朱塞佩·梅阿查球场座无虚席。意甲国际米兰与AC米兰的德比大战点燃了球迷的热情，最终国际米兰以3∶2获胜。这场比赛获得570万欧元的球票收入，成为本赛季意甲单场票房收入之最。

作为意甲传统强队，国际米兰一度经历低谷，不过这两年，球队竞争力不断提升，时隔6年重返欧冠联赛。取得这样的成绩，与中国企业的合作起到了重要作用——2016年，苏宁控股集团收购国际米兰的股权，成为第一大股东。

国际米兰俱乐部的办公大楼位于米兰市中心。办公楼充满中国元素——前台背景墙显示的“南京时间”、中国赞助企业的商标、中文合作媒体的标志……

“中国团队和资本的加入，给俱乐部带来了巨大的变化，让俱乐部有了更多的商业合作机会和更强的生命力。”国际米兰足球俱乐部副主席萨内蒂说。国际米兰足球俱乐部主席张康阳表示，中国团队加入国际米兰后，在注重提升竞技水平的同时，加强了精细化管理，与中国市场的合作也越来越多。

国际米兰与中国的缘分由来已久。早在1978年6月，国际米兰就来到中国，与中国的球队踢了4场比赛，成为第一支访华的职业足球队；同年9月，中国国家足球队赴米兰朱塞佩·梅阿查球场与国际米兰进行了比赛。

“足球搭建起意中友谊的桥梁。”萨内蒂说，去年是中国改革开放40周年，也是国际米兰足球俱乐部成立110周年，他们举办了一系列活动，以增进国际米兰和中国球迷的关系。这些活动让意大利民众大开眼界，有助于他们更加了解丰富多彩的中国文化。

采访中，萨内蒂还与本报记者分享了他去年参加首届中国国际进口博览会的体会，“作为唯一一家参加了进博会的足球俱乐部，国际米兰携多品牌定制产品亮相。我们既希望展示国际顶级足球俱乐部的魅力，也希望进一步推动意中两国在体育、文化、经贸等各方面的深度交流。”

近年来，国际米兰在中意两国足球文化的互动中发挥了重要作用。国际米兰在四川、江苏、辽宁、北京等省市建立了国米青训学院。国际米兰足球俱乐部体育竞技首席执行官朱塞佩·马洛塔说：“我们致力于将国外足球俱乐部先进的理念与技术带到中国，帮助中国足球青训发展，增加中国年轻球员到欧洲学习的机会，使国际米兰成为欧洲与中国文化交流的桥梁。”据介绍，江苏苏宁俱乐部已经引入意大利青训体系和青训教练团队。

在朱塞佩·梅阿查球场，球场引导员索诺·埃利奥诺拉一口流利的中文让记者感到很意外。她告诉记者：“现在来球场参观和看球的中国观众越来越多。我们做过统计，每9位参观者中就有1位中国游客。现在，球场内常用的标识语也有中文。”

（本报意大利米兰电）

(责编：王仁宏、杨牧)