上合组织为维护地区安全和发展作出重要贡献

本报北京3月21日电 （记者张光政）上海合作组织（上合组织）新任秘书长弗拉基米尔·诺罗夫20日在北京对媒体表示，上合组织成立以来，为维护地区安全和发展作出重要贡献。

“多年来，在各成员国共同努力下，上合组织在安全领域建立了坚实的法律基础和有效的合作机制。”诺罗夫表示，上合组织青岛峰会通过的《上海合作组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义2019年至2021年合作纲要》，反映了所有成员国共同应对地区安全威胁的愿望。上合组织成员国在地区反恐框架下开展了实质性的合作，在打击“三股势力”方面取得显著成效。

诺罗夫认为，上合组织为本地区和平与发展提供了重要保障，对“一带一路”建设的稳步推进也具有重要意义。“‘一带一路’倡议旨在开展互利合作，深化互信，促进共同发展，这与‘上海精神’、上合组织的宗旨与原则相契合。”诺罗夫表示，按照2015年5月中俄国家元首签署的“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接的协议，对接合作将通过双边和多边机制、特别是上合组织这一平台进行。

“人文交流对巩固上合组织成员国之间睦邻友好与互信合作具有重要作用。”诺罗夫表示，上合组织成员国旅游资源丰富，共拥有130多处世界文化遗产和大量的自然景观；上合组织还特别重视青年发展，2018年6月，上合组织青岛峰会通过了《上合组织成员国元首致青年共同寄语》及其实施纲要，目前相关文件正在得到积极落实。

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