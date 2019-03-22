续写中意友好合作新篇章

■“习近平主席的文章回顾了中意两国的友好交往历史，对如何深化两国全面战略伙伴关系和经贸往来等提出了许多建议。中方将意大利视为中国在欧盟的重要战略伙伴，这对意大利来说具有重要意义。”

■“习近平主席对意大利的访问，将是对意中企业家合作和交流的又一次重要促进，也将有力推动双方在‘一带一路’框架下的合作。这对两国企业来说都是巨大的机遇。”

■“对于我们来说，中国并不遥远。期待习近平主席此访能够为意中两国文化交流带来更多好消息，让更多意大利人了解中国文化的智慧与魅力。”

应意大利总统马塔雷拉邀请，习近平主席于3月21日起对意大利进行国事访问。访问前夕，习近平主席在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章。文章指出，回首50年，中意关系深耕厚植、硕果累累。展望新时期，中意合作欣欣向荣、前景广阔。

意大利各界人士在接受本报记者采访时表示，习近平主席此次访问具有里程碑式的历史意义。“访问将进一步巩固意中双方政治互信，拓展在‘一带一路’框架下的务实合作，提升人文交流和文明互鉴，推动新时期意中关系迈上新台阶”。

“能够刊登习近平主席的署名文章，我们倍感荣幸”

今年是中意全面战略伙伴关系建立15周年。习近平主席在署名文章中指出，中意友谊凝结在深厚的战略互信之中。两国领导人坚持从战略高度和长远角度看待和发展双边关系。

意大利前外长安杰利诺·阿尔法诺说：“习近平主席到访意大利，对于意大利和中国来说是深化友谊与合作的绝佳机会。我相信，这次访问将为双边关系的发展打下更加牢固的基础。”

米兰省巴兰扎泰市市长卢卡·埃利亚说：“意大利是中国在欧洲值得信赖的好朋友和重要合作伙伴。我相信习近平主席此访对提升意中两国关系具有重要意义。我希望中国与意大利以及欧洲的友好关系都能得到进一步巩固，为更好地共同谋求合作发展打下坚实政治基础。”

意大利前驻华大使严农祺表示，期待习近平主席此访取得丰硕成果，签署一系列合作文件，为两国关系今后发展指明方向。

《晚邮报》是意大利发行量最大的报纸。3月20日的《晚邮报》头版显著位置刊登了习近平主席署名文章的摘要，并用将近两个版的篇幅刊登署名文章全文。“能够刊登习近平主席的署名文章，我们倍感荣幸。”《晚邮报》社长鲁西亚诺·冯塔纳表示，“习近平主席的文章回顾了中意两国的友好交往历史，对如何深化两国全面战略伙伴关系和经贸往来等提出了许多建议。中方将意大利视为中国在欧盟的重要战略伙伴，这对意大利来说具有重要意义”。

“进一步提升意中两国各领域的合作水平”

近年来，中意两国在经贸、科技、环保、农业、文化、教育和旅游等领域不断深化合作。正如习近平主席在署名文章中指出，中意友谊体现在丰富的务实合作之中。中意互为重要贸易和投资伙伴，两国利益深度交融。

意大利经济发展部去年成立“中国事务特别工作组”，旨在建立政府、商界和社会间对话机制，进一步加强意中两国经贸关系。经济发展部副部长米凯莱·杰拉奇负责相关协调工作。他表示，意中两国在基建和交通运输等很多领域的合作潜力巨大。希望通过习近平主席访问，意中两国在“一带一路”框架下开展更加广泛的合作，进一步加深两国之间的经贸联系。

意大利亚洲协会副主席、博洛尼亚大学经济学教授罗密欧·奥兰迪曾经在中国工作生活了6年。罗密欧·奥兰迪对记者说：“对意大利而言，中国不仅是一个巨大的出口市场，同时也是非常重要的全球合作伙伴。我相信，习近平主席此访一定能进一步提升意中两国各领域的合作水平，实现互利共赢。”

意中商会秘书长马可·贝廷曾在去年赴华参加首届中国国际进口博览会。他表示，进博会帮助意大利广大中小企业解决了在拓展国际市场时遇到的资金、人力资源、时间成本等难题，提高了这些企业的全球品牌效应和服务能力。“习近平主席对意大利的访问，将是对意中企业家合作和交流的又一次重要促进，也将有力推动双方在‘一带一路’框架下的合作。这对两国企业来说都是巨大的机遇”。

米兰视觉营销创意设计公司NCC财务总监阿尔伯托·毛里非常看好中国未来的经济发展前景。他表示，习近平主席的访问无疑将给意大利和中国之间的经贸联系带来新的机遇，这对于意大利中小型企业来说，更是进入中国市场的很好机会。

意大利信安中全球投资有限公司总裁詹保罗·卡马乔曾经在北京和上海的律师事务所工作。随着中意经贸联系越来越紧密，几年前，他回到家乡意大利巴里创立了一家税务和投资咨询公司，为意大利企业对华商贸与投资提供咨询，时常往返于中国和意大利之间。在卡马乔看来，习近平主席此访将为意中经贸注入新动力，为意大利企业积极参与共建“一带一路”提供机会。

意大利宇航局国际合作处主任嘉博里埃拉表示，习近平主席在署名文章中提到，“中意两国在卫星、载人航天等领域合作喜报频传”。双方可以在多个维度共建“一带一路”。她说，习近平主席是太空研究探索领域的大力支持者。中国提出的 “一带一路”倡议同样鼓励沿线国家在太空领域的合作。我们期待未来继续深化和中国的合作。

“让两国之间的人文交流之路越走越宽广”

虽然远隔千山万水，早在两千多年前，古老的丝绸之路就把中国和古罗马联系在一起。习近平主席在署名文章中说，中意友谊传承于密切的文化交流之中。中意两国人民对研习对方文化抱有浓厚兴趣。

罗马大学孔子学院意方院长、罗马大学东方学系教授马西尼对记者表示，很激动习近平主席在署名文章中特别提到了他与老师白佐良，以及他们合著的《意大利与中国》一书。马西尼说，习近平主席在署名文章中说“中国和意大利两个伟大文明的友好交往源远流长”，我们所说的中西方交流就始于中国与意大利之间的交流。我们研究历史的目的是要“温故而知新”，知道过去走过的路，才能更好地向前迈步。从古老的丝绸之路到现在的“一带一路”倡议，正是这种思想的重要体现。

意大利文物保护修复高级研究院院长路易·费加齐表示，习近平主席的到访将促进意中在艺术和人文领域的交流，让两国人民进一步互相了解。习近平主席在署名文章中提出了“双方要加强两国世界遗产地结好，鼓励两国文化机构和个人互办高水平文物和艺术展”等一系列具体的建议，这会让两国之间的人文交流之路越走越宽广，铺就互学互鉴友谊之路。

意大利专业武术功夫协会主席兼太极拳教练沃尔特·洛里尼表示：“很多意大利民众因为学习太极而更加热爱中国文化。对于我们来说，中国并不遥远。期待习近平主席此访能够为意中两国文化交流带来更多好消息，让更多意大利人了解中国文化的智慧与魅力。”

2009年，意大利政府推出了吸引中国学生赴意留学的“图兰朵计划”。意大利教育部高等艺术文化司前司长、意大利音乐美术学院评委会主席米尼索拉正是“图兰朵计划”的推动者之一。他表示，留学是了解和体验不同国家与文化的最佳方式之一，通过“图兰朵计划”，越来越多的中国留学生来到意大利学习美术和设计。“文化交流是双向的。我相信习近平主席的访问能够让更多意大利人了解中国，也期待着未来有更多的意大利学生学习中文，前往中国留学深造。”米尼索拉说。

国际书法家协会副会长、意大利书法家协会会长宝拉·比利表示，随着近年来意中两国人文领域交流的不断深化，越来越多的意大利民众对中文和中国文化产生浓厚兴趣，汉语、中国书法和中国文学在意大利正拥有越来越多的粉丝。相信习近平主席此访将在进一步促进双方人文交流和民心沟通上发挥重要作用。

（本报罗马3月21日电 记者赵嘉鸣、管克江、王云松、叶琦、韩硕、姜波、暨佩娟、孔歌、韩秉宸）

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