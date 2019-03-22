以开放引领发展潮流（钟声）

■中国开放的大门越开越大，既是中国经济实现高质量发展的必然选择，也是引领潮流、构建开放型世界经济的主动担当

“中国进一步迈出开放的脚步”“中国的未来更加开放”……最近，众多观察今年中国全国两会的外国媒体，不约而同得出这样的结论。从《政府工作报告》明确“进一步拓展开放领域、优化开放布局，继续推动商品和要素流动型开放，更加注重规则等制度型开放，以高水平开放带动改革全面深化”，到十三届全国人大二次会议表决通过外商投资法，强调对外商投资的保护和促进，一系列扎实行动让世界深刻感受到了中国坚定不移推动高水平对外开放的决心。

一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。历史一再表明，开放是一个国家和民族保持生命活力的源泉。第二次世界大战以后，全球13个经济体实现了25年以上的高速增长，其共同特征就是采取开放政策。从1978年实行改革开放到2001年加入世界贸易组织，再到建立自由贸易区、探索建立自由贸易港……中国以成功实践证明，开放是不断发展进步的一大法宝。

近年来，一些国家单边主义、贸易保护主义抬头，逆全球化暗流涌动，成为世界经济发展极大的不稳定不确定因素；以邻为壑、孤立封闭的思维仍未消除，严重影响了世界经济的健康发展。英国《金融时报》网站上月刊文指出，设置壁垒这种故步自封的做法将可能封锁自身最有希望的增长途径；英国前首相戈登·布朗撰文呼吁，对经济全球化的不满情绪带来了新的保护主义和单边主义浪潮，解决这种不满情绪的根源只能通过合作来实现。

在当前世界形势错综复杂，经济发展动能不足的背景下，要开放还是封闭？世界经济迫切需要强心针。在国际货币基金组织总裁拉加德看来，中国扩大开放“为当今世界增加了确定性和希望”。优化进口结构，积极扩大进口；进一步放宽市场准入，缩减外资准入负面清单，允许更多领域实行外资独资经营；加快与国际通行经贸规则对接，提高政策透明度和执行一致性，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的公正市场环境……作为全球第二大经济体，中国提出一系列推动全方位对外开放新举措，让世界看到了中国坚定不移构建开放型世界经济的决心。

相通则共进，相闭则各退。从15世纪地理大发现和新航路的开辟，打破了世界各地相对孤立的状态，到19世纪中期的工业革命按下经济全球化的启动键，一个世界范围的市场初步形成；再到近一个世纪以来，伴随着信息技术、交通运输等发展，经济全球化在世界范围内加速扩张，人们逐渐认识到，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，是不可逆转的时代潮流。

面对世界经济发展失衡，如何引导经济全球化健康发展，急需建设性力量。中国提出共建“一带一路”倡议，举办中国国际进口博览会，倡导建立亚投行、金砖国家新开发银行，出资设立丝路基金、南南合作援助基金……中国方案与中国智慧为破解全球发展难题注入强大动力，为世界经济活气血、通经络。“今年将举行的第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛规格更高、规模更大、活动更丰富”“第二届中国国际进口博览会规模更大、质量更高、服务更优、成效更好”……全国两会传来的信息，让世界对于共享中国机遇更添期待。

开放融通的潮流滚滚向前，经济全球化的大势不可逆转。中国开放的大门越开越大，既是中国经济实现高质量发展的必然选择，也是引领潮流、构建开放型世界经济的主动担当。

(责编：曹昆、杨牧)