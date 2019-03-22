中意合作 福在民众利在亚欧（望海楼）

3月21日，习近平主席乘专机离开北京，对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问。习主席访意，对双边关系发展具有承前启后、继往开来的历史意义。

中意合作见证了东西方文明交相辉映、相得益彰的过往，还将续写相互尊重、互学互鉴的新篇。马可·波罗是中国人耳熟能详的意大利人，“丝绸之国”则是罗马帝国对于遥远东方的想象。历史彰显出中意合作的厚重感，虽然两国远隔万里，但密切的联系从未中断。今天的中国处处生机蓬勃，意大利也充满活力，足球、美食和精美的设计成为两国人民跨越文化差异的共同爱好，发展、和平与蓝天白云也成为两国政府超越地域阻隔的共同追求。以历史为根，以文化为缘，中意合作正在新的基础上顺利推进。

中意合作经历了世事变迁、风云变幻的考验，正在迎来夯实互信、增进合作的新契机。在中意推进全面战略伙伴的15年中，双方始终尊重彼此核心利益，不断挖掘合作潜力。在时局如棋、风云际会的今天，中意之间的政治互信尤为珍贵，也是双边合作敢为人先的底气所在。作为西方发达经济体和欧盟重要成员国，意大利保持市场开放、促进经济发展的政策取向，不仅为自身赢得了机遇，也为所在地区做出了榜样。

中意合作不仅要在原有基础上深化，还将在“一带一路”合作中提升，开创新的合作格局。自中国提出“一带一路”倡议以来，意大利政府就表现出极高的参与热情。在已有13个欧盟国家正式参与“一带一路”合作、南欧国家已经从中获益的形势下，意大利加入合作可谓瓜熟蒂落，水到渠成。从发展战略对接到基础设施共建，从经贸投资互联到文化民心相通，“一带一路”合作既能帮助意方有力应对当前挑战，也能助益共赢理念深入人心。中意双方没有理由错失历史机遇。

中意合作功在双方，福在民众，利在亚欧，将中欧合作带入新境界，是对中欧关系的新贡献。欧盟正在寻求统一的对华政策立场，但这一立场应当建立在欧洲各国的共同福祉之上。只要中意政治互信不断加强，经贸合作务实推进，文明对话持续深入，就能创造出两国民众的最大福祉，也将成为中欧合作的新标杆。

黄河自青藏高原奔涌而下，逶迤苍莽大地，注入广阔的太平洋；台伯河在罗马穿城而过，流经茫茫岁月，汇入浩淼的地中海。中意合作也应作如是观：历史与未来因新的丝绸之路而重逢，文明与福祉因新的东西交汇而共荣。习近平主席此次访意，将赋予双边关系新的内涵，也将带动中欧合作迈入新的境界。

（作者为中国国际问题研究院欧洲研究所所长）

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