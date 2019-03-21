蔡英文“出访”将“过境”夏威夷 外交部：已向美方提出严正交涉

人民网北京3月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。记者会实录如下：

问：蔡英文下周“出访”将“过境”夏威夷。中方是否已就此向美方表达了关切？

答：一个中国原则是国际社会的普遍共识。任何企图制造“两个中国”、“一中一台”的行径都必将遭到全体中国人民的反对。

关于台湾地区领导人在美国所谓“过境”问题，中方已多次表明立场，并已向美方提出严正交涉。我们一贯坚决反对美方或其他与中国建交的国家安排这种“过境”。这个立场是明确的，也是坚定的。

我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不允许蔡英文“过境”，不向“台独”势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系和台海和平稳定。

问：美国国务院称，美国阿富汗问题特别代表将于3月21日至22日在华盛顿与俄罗斯、中国和欧盟代表就阿富汗和解问题举行会谈。据了解，中国外交部阿富汗事务特使邓锡军将参会。你能否介绍有关情况？

答：我掌握的情况和你掌握的差不多。（记者笑）

中国外交部阿富汗事务特使邓锡军将出席在美国举行的有关阿富汗问题的会议。中国支持阿富汗推进和平和解进程，早日实现国家持久和平与重建发展。我们与美国、俄罗斯及其他有关各方一直就相关问题保持着密切沟通。至于邓锡军特使与会情况，我们会及时发布消息。

问：强热带气旋“伊代”袭击了莫桑比克。中国和莫桑比克关系友好，中方是否准备向莫方提供帮助？这场灾害中是否有中国公民伤亡？

答：中方对莫桑比克近期遭受强热带气旋灾害并造成重大人员伤亡和财产损失表示慰问，对遇难者表示哀悼，希望伤者早日康复，灾民早日重返家园。习近平主席已向莫桑比克总统纽西发去了慰问电。

莫桑比克是中国在非洲的传统友好国家和全面战略合作伙伴。中国政府愿根据莫方要求，在力所能及的范围内为莫桑比克救灾提供必要的支持和帮助。

至于你问到在莫中国公民受灾害影响情况，据我了解，目前没有中国公民伤亡的消息。

问：据报道，一家印度企业计划在斯里兰卡南部汉班托塔港附近投资38.5亿美元建造一家炼油厂，这对斯里兰卡来说是一笔巨大的投资。汉班托塔港是中斯在“一带一路”框架下的重要合作项目。你是否认为印度此举会对中国在斯投资构成挑战？中印目前是否在斯里兰卡存在战略竞争？

答：谢谢你对中国外交的关心，你总是替我们操心。

你提到的这一情况，我还不掌握，需要去了解核实。我能告诉你的是，在“一带一路”框架下，中国和斯里兰卡在诸多领域开展了广泛深入的合作，也取得了实实在在的成果。比如你刚才提到的汉班托塔港项目，就是中斯双方互利合作的生动例证。通过这些合作，中方帮助促进了斯里兰卡的经济社会发展。斯方对此也一直表示赞赏和感谢。

与此同时，我们对印度或其他方面与斯方开展互利合作持开放态度。我们愿同印方和其他有关各方一道，帮助斯里兰卡加快国家发展进程。中国外交没有你想象的那么小气。

问：昨天，俄罗斯外交部发表声明称，俄外交部副部长博格丹诺夫会见了中国政府叙利亚问题特别代表解晓岩。你能否介绍关于此次会见的有关情况？俄方对俄中在叙利亚问题上与中方的协作感到满意。中方对此有何评论？

答：关于这个问题，我了解的比你稍微多一些。（记者笑）

中国、俄罗斯都是联合国安理会常任理事国，也是全面战略协作伙伴，双方就国际和地区事务始终保持密切沟通协调，为维护世界和平、稳定和发展作出了重要贡献。

一段时间以来，叙利亚问题局势发生新的重要变化，政治解决面临新的机遇。日前，中国政府叙利亚问题特使解晓岩出席了“支持叙利亚及地区未来”布鲁塞尔国际会议，并在会后访问了约旦和俄罗斯。在此期间，解晓岩特使分别会见了俄罗斯总统中东和非洲国家事务特别代表、副外长博格丹诺夫和俄副外长维尔什宁，就新形势下推动叙问题政治解决深入交换意见，达成了广泛共识。

在叙利亚问题上，中俄双方都主张维护叙主权独立和领土完整，坚持叙人民自主决定国家前途命运，呼吁叙有关各方尽快通过包容性的政治对话，找到符合叙实际、兼顾各方关切的解决方案。中方愿同包括俄方在内的国际社会有关各方继续共同努力，为推动叙利亚问题早日妥善解决发挥积极和建设性作用。

问：习近平主席昨天下午会见了美国哈佛大学校长巴科。我们注意到，近期中国领导人会见了多位美国企业高管和学术机构负责人。你能否介绍当前中美人文交流的现状？

答：昨天，习近平主席应约会见了美国哈佛大学校长巴科，双方就中美关系以及两国教育等人文领域交流合作交换了意见。习近平主席赞赏巴科担任哈佛大学校长后首次出访就来到中国，指出教育交流合作是中美关系的重要组成部分，有助于增进中美友好的民意基础，表示中方愿同哈佛大学等美国教育科研机构开展更广泛的交流合作。巴科表示，他不仅作为哈佛校长，也代表着美国高校来促进两国教育交流。美中高校等教育文化机构保持和深化交流合作，从长远看对促进美中关系发展至关重要。我们对巴科先生的有关表态表示赞赏。

国家友好，根在人民，源在交流。长期以来，中美两国商务、教育、文化、学术等机构始终保持着密切的交流合作，两国各界人士一直交往热络，目前已达到每年500多万人次。据我了解，许多美国工商界领袖和知名学者将参加于本周六在北京举行的中国发展高层论坛。今后一段时间，还有很多位美国前政要、商界人士和智库学者来华出席博鳌亚洲论坛和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等大型活动。中方欢迎美各界人士访华。中美双方应当共同努力，为推进两国人文交流创造条件、提供便利，增进两国人民的相互了解和友好感情，巩固中美关系稳定发展的社会基础。

问：据报道，美国总统特朗普表示，我们并未讨论取消美国对中国商品加征关税，我们正讨论在相当长一段时间内保留这些关税，以确保如果达成协议，中方会遵守协议。中方对此有何回应？

答：我们希望中美双方经贸团队能落实好两国元首的重要指示，抓紧磋商，争取在相互尊重的基础上，达成一份互利共赢的协议。事实上，磋商已经取得了实质性的进展。有关具体问题，建议你向商务部询问。

问：据报道，中国邀请了多位欧盟国家驻华大使访问新疆。你能否告知有多少国家的大使接受了邀请？他们将于何时访问新疆？

答：你看到的这条消息是路透社记者写的吧？

为了增进欧洲方面对新疆经济社会发展成就的了解，促进双方交流合作，中方拟于近期邀请欧洲国家驻华使节参访新疆，具体日期和安排目前仍在协调中。我们相信通过此访，欧洲国家驻华使节能够亲身感受新疆安定祥和、各族人民安居乐业的真实情况。

问：本周早些时候，我问过关于中国对澳大利亚输华煤炭实施严格检测的问题。你有无进一步信息可以提供？中方下步是否打算将这一检测措施扩大到其他矿产？

答：你这段时间很关心澳大利亚输华煤炭问题。前两天你问过，我当时也作了答复。本着认真负责的态度，记者会后我们专门向有关部门了解具体情况。我现在有一份海关总署提供的权威材料，可以向你说明一下。

为有效遏制劣质煤炭进口，中国海关按照《商品煤质量管理暂行办法》、《进出口煤炭检验管理办法》、《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》、《进出口煤炭外来杂物控制与监管技术规范》等一系列技术法规、规章和标准要求，对所有进口煤炭实施放射性检测、外来夹杂物检验和8项环保指标检测。对环保项目不合格的进口煤炭全部实施退运处理。中国海关对进口煤炭适用的检验检疫标准是统一的、规范的。

问：据报道，昨天，美国国务卿蓬佩奥在与以色列总理会晤前表示，他将与以色列讨论两国对抗伊朗、俄罗斯、中国的问题。中方对此有何评论？

答：中国和以色列建立了创新全面伙伴关系。近年来，中以关系发展势头良好，两国高层互访不断，各领域务实合作稳步推进。中国同以色列发展关系不针对第三方，也不影响以色列同第三方合作。我们希望美方也能这么做，摒弃冷战思维和零和博弈思想，在合作共赢的基础上同其他国家发展关系。

(责编：贾文婷、常红)