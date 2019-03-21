《数字革命：中国如何在国内外吸引数字贸易机会》报告发布会在京举行

人民网讯 3月21日，全球化智库（CCG）与韩礼士基金会(Hinrich Foundation )在CCG北京总部联合发布《数字革命：中国如何在国内外吸引数字贸易机会》报告（以下简称为“报告”）。

报告旨在进一步探索应用数字技术提高劳动生产力与质量的方法，改变中国过去推动经济增长的低成本优势战略，从而制定新的竞争战略。通过大量且详实的数据分析了数字贸易对国内经济的当前影响及潜在影响，量化了数字贸易和数字技术创造的经济价值；评估了中国经济中数字出口的当前价值及未来潜在价值；表明了与数字贸易相关的担忧以及解决方法，并指出了中国为把握数字贸易机会的工作重点。

报告指出，通过采用数字技术，提高员工生产力、降低成本、创造新收益，数字贸易在中国国内创造了高达人民币3.2万亿（4660亿美元）的经济效益。报告预测，如果没有国内外数字贸易壁垒的影响，这一数字至2030年增长超过11倍，达到人民币37万亿（5.5万亿美元）。

报告显示，2017年中国的数字出口约为人民币1.6万亿（2360亿美元），跻身为中国第二大出口板块。据估计，如果充分利用数字贸易，中国2030年的数字出口价值将增长207%，达到人民币5万亿（7260亿美元）。其中，中国数字化产品类出口价值在2030年将增长可能超过三倍。报告指出，快速扩张的电商出口业务及数字应用程序出口是这一增长的主要驱动力。与此同时，数字化服务类出口价值也被预测会增长。

针对当前中国数字贸易的发展，报告指出，为了完善数字贸易中的关键部分——跨境电商，中国已经迈出了关键一步，在2018年8月通过了首部电商法，旨在平衡各方的利益和权利，提升这一经济领域的竞争力。报告建议，中国可进一步采取措施，为跨境数据流的发展创造更有利的环境。

(责编：贾文婷、杨牧)