马普托湾上的“百年工程”——中国制造成就莫桑比克“梦想之桥”

莫桑比克首都马普托拥有近120万人口，城市南部的海湾南北两岸最窄处不过580米宽。但这个小小海湾，长期以来一直是莫桑比克陆上交通干线的巨大障碍，极大地制约了首都周边地区的城市化发展。

在马普托湾上修建一座跨海大桥，是莫桑比克自独立以来几代领导人和广大民众的心愿。去年11月，由中国路桥工程有限责任公司承建的马普托大桥及连接线项目经多年建设正式通车，莫桑比克人多年夙愿终于实现。

这座“梦想之桥”以3公里的全长和680米的主跨成为非洲第一大悬索桥，是莫桑比克总统口中的精品工程，更是民众眼中的城市新名片。

无论是从历史维度还是使用寿命而言，马普托大桥都可以被称为“百年工程”。大桥质量监控方、德国GAUFF监理公司项目负责人赛茨近日对记者讲述了一段关于“三厘米”的往事。

在大桥施工过程中，赛茨所在的监理团队和中国承建方曾在某次预应力张拉时，对钢绞线的理论伸长量这一关键控制要素有三厘米的数据分歧。中国团队组织项目设计、施工、技术人员经反复研究、仔细排查，终于发现出现分歧的真正原因，德国监理最终认可了中方的测量计算方法。

“建造者有这种精益求精的态度，再加上一流的工程材料和科学养护，大桥可以达到一百年的设计使用寿命。”赛茨满怀信心地说。

马普托大桥业主公司负责人恩宗加是一名土木工程师。日前，说起建桥这几年里最大的收获，他颇为自豪地向记者展示了自己参与指导的土木工程专业学生所写论文。在马普托大桥修建期间，至少有六名当地大学生以大桥为实践基地，在工程团队的协助下撰写自己的课题论文。

恩宗加说：“与我共事的中国人极为勤奋、敬业，具有专业素养和团队协作精神。”他说，这些品质深深感染了他和他的同胞，他希望莫桑比克未来也有能力和技术修建这样的大桥。

2018年11月10日，时值马普托建城131周年，马普托大桥正式通车。莫桑比克总统纽西在通车仪式上致辞时表示，大桥及连接线的正式贯通实现了莫桑比克人民的愿望，将有助于推动物流、旅游等行业发展，促进国民经济增长，并对区域一体化做出贡献。

51岁的莫桑比克人尼亚卡自2013年就开始在马普托大桥项目工作，他参与了大桥最初在水面以下的施工阶段，现在已经会驾驶操作包括卡车、挖掘机、叉车和起重机在内的各种机车，还能独立带领一个施工团队，成了名副其实的“多面手”。

马普托大桥项目不仅给了尼亚卡一份足以养家的工作，还实实在在地改善了当地民众的生活。尼亚卡日前告诉记者，大桥建成前，由于交通不便，粮食运输极为不便，马普托湾南岸的民众时常陷入有钱没处买粮食的窘境。而大桥通车后，现在“每天都能买到面包了”。（记者聂祖国）

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