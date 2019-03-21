约旦国王说约旦在耶路撒冷问题上的立场不可动摇

约旦国王阿卜杜拉二世20日表示，耶路撒冷问题是“红线”，约旦在这一问题上的立场不可动摇。

阿卜杜拉二世在一份由约旦王宫发布的声明中表示，对圣城耶路撒冷及位于其老城的穆斯林“尊贵禁地”（以色列称圣殿山），约旦负有明确的历史责任。

阿卜杜拉二世说，耶路撒冷问题是“红线”，约旦在这一问题上的立场不可动摇，没有人可以在此问题上对约旦施压。他同时表示，约旦一直致力于团结阿拉伯国家应对在耶路撒冷问题上面临的挑战。

耶路撒冷问题是阻碍巴以和平进程的症结之一。以色列在1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣布整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权。位于耶路撒冷老城的“尊贵禁地”是犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来一直是巴以冲突焦点。根据约旦和以色列1994年签署的和平条约，“尊贵禁地”管辖权归约方所有，治安权归以方所有。

约旦一直要求以色列勿采取任何试图改变“尊贵禁地”历史与现实地位的措施，以免激化巴以局势。同时，约旦一贯主张保护巴勒斯坦人民合法权利，支持在1967年边界基础上建立一个以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国，在“两国方案”和“阿拉伯和平倡议”基础上实现巴以永久和平。（记者林晓蔚）

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