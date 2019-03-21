中老铁路首座长大隧道贯通

由中国中铁五局负责施工的中老铁路磨丁隧道21日胜利贯通。这是中老铁路全线首座贯通的长大隧道。

老挝中央纪委副书记坎苏·本雅冯21日出席贯通仪式，并对中老铁路建设者表示慰问和祝贺。中老铁路有限公司董事长鞠国江在致辞时说，中老铁路重难点工程磨丁隧道提前7个月胜利贯通，标志着工程项目建设取得重要阶段性胜利。他鼓励全体建设者继续全力以赴，确保土建工程顺利完工。

中老铁路磨丁隧道全长6453.5米，是全线10座长度超过5公里的长大隧道之一。该隧道存在岩溶、顺层、断层破碎带、炭质泥岩等不良地质，且变化频繁，施工难度大。磨丁隧道自2017年3月开工建设以来，负责施工的中铁五局通过强化现场安全质量管控等措施保证了隧道施工安全有序推进，为胜利贯通打下了坚实基础。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长414公里。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。（记者章建华）

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