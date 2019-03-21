为中意媒体合作注入新动能

相隔7个时区，有时差，无温差。同步认识，同步行动。3月20日下午，在习近平主席即将对意大利进行国事访问前夕，中意媒体对话会在“天使之城”和“创意之都”罗马举行。来自两国最有影响力的10家主流媒体机构的代表相聚一堂，围绕“‘一带一路’与中意媒体合作”主题，媒体人以媒体视角，共同探讨“一带一路”建设与中意媒体务实合作的结合，共同探讨以媒体合作描绘中意“一带一路”合作新蓝图，共同探讨以“一带一路”为平台深化中意媒体合作好前景。

架设中意民心相通之桥

2017年2月22日，中国国家主席习近平同来访的意大利总统马塔雷拉会谈时指出，中意两国友好交往历史源远流长，两大古老文明始终相互吸引、交相辉映。

“国之交在于心相通”。多年来，中意新闻与传媒领域的交流与合作，持续深化，成果丰硕，架起了中意民心相通的桥梁。上世纪80年代，意大利著名记者法拉奇独家专访小平同志，即产生过重要历史影响。

意大利总理府信息和出版事务副部长克里米首先致辞指出，今天是意中媒体间一次重要盛会，中国在当今世界地位和影响众所周知，意方非常愿意和荣幸与中国携手合作、携手并进，而意中媒体合作的作用举足轻重。

中宣部副部长蒋建国致辞强调， 本次对话会聚焦“‘一带一路’”与中意媒体合作”这个主题，围绕在“一带一路”框架下的交流合作进行研讨意义重大，必将有力推动媒体交流合作和两国共建“一带一路”取得更多务实成果。

助力“一带一路”建设

共建“一带一路”所提出的“五通”中，媒体在“民心相通”领域的作用可谓直接，也是媒体助力“一带一路”建设的最有效抓手。新华社对外部主任王进业表达了中意媒体人共架“一带一路”连心桥，谱写媒体合作新篇章的决心，呼吁大家一起挥动合作之笔，鼓起实干之劲，齐心描绘“一带一路”媒体合作新蓝图。中国日报副总编辑孙尚武希望大家拿出比马可·波罗和利玛窦更大的胆识和远见，强信心、聚民心、暖人心、筑同心，使丝路合作和丝路精神在中意民众、媒体和企业间焕发新活力。

《24小时太阳报》董事长切尔博内在简短发言中专门提到了去年参加首届上海进博会带给他的震撼，表达了媒体在这个创新的时代助力意中合作的强烈意愿。

讲好“一带一路”故事

“同声自相应，同心自相知”。当前，世界正经历新一轮大发展大变革大调整。人民日报代表呼吁中意媒体人要具备战略眼光，认清大势，面对“百年未有之大变局”，保持定力，树立历史观、大局观和角色观，做中意合作信心的积极传递者，中意“一带一路”合作好故事的讲述者。

意方代表意大利梅地亚赛特传媒集团新闻部主任班非本身就有与中国有关的很多故事，而且他本人也是一位讲故事高手，自称“身上还带着北京的温度”，刚自北京返回罗马。班非认为新闻的真实性和确切性体现着原则和责任，是最能打动受众的。他还脱稿大段复述起习近平主席发表在《晚邮报》上的文章。

借好“一带一路”平台

“条条大路通罗马”。 “一带一路”秉持的是“共商共建共享”，强调的是“共同”，而不是“排他”；强调的是“商量着办”，而不是“强加于人”；强调“让每个项目符合当地发展需要”，各国受益。“一带一路”建设是一项功在当代，利在千秋，造福世界人民的伟大事业。

中国外文局局长杜占元在致辞中说，习近平谈治国理政意文版已成为意大利人民寻找中国问题答案的一把钥匙，“一带一路”已成为中意友好合作的重要平台。中央电视总台国广副总编辑任谦指出，意大利既是古丝绸之路的终点，也是“一带一路”倡议的积极伙伴，与意媒长期合作过程中，有三个深切体会：道相同，才能行相远；心相通，才能名相近；路相连，才能天更宽。经济日报副总编辑郑庆东多次前来意大利，他呼吁中意媒体人自觉担当起促进两国关系发展的历史责任。

中国驻意大利大使李瑞宇认为，此次中意媒体高层对话会对两国媒体增进了解，促进合作具有重要意义，“希望两国媒体工作者抓住习近平主席访意重要契机，把握历史机遇，密切交流合作，携手唱响中意友好关系光明未来。

3月下旬的罗马与仲春的北京有着相似的气韵，悠远、大气、开放、包容，恰为本次对话会的真实写照。中国和意大利相隔万里，媒体就是双方相互了解、增进友谊的最好桥梁、最迅捷的中欧班列，必将助力中意双方“一带一路”框架下的合作走深走实！

(责编：冯粒、袁勃)