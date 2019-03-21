脱欧将近 英国医院陷药荒多达160种药供不应求

据台湾联合新网报道，近日，英国医疗产业协会(NHS Providers)表示，随着英国脱欧期限将近，受药物囤积和涨价影响，英格兰多间医院正面临药品供应短缺问题，多达160种药物供不应求。

资料图：当地时间2月27日，英国“脱欧”日期(3月29日)迫近，“脱欧”前景仍扑朔迷离。英国民众走上街头，宣示各自不同的主张。 中新社记者 张平 摄

该协会警告，过去6周部分医疗机构发现，多达160种药物供不应求，比正常时期的25-30种药物高许多。

据了解，心理卫生药物和用于治疗罕见疾病的药物处于短缺情况。

卫生部则表示，未有证据显示“药物供应量低”与英国脱欧有关。

代表英格兰医疗机构的NHS Providers执行长柯德瑞表示，英格兰一份业者报告称，300种药物供不应求。她表示，各地业者指出，过去一个月内，药物短缺情况急剧上升。

她说，“我们无法肯定的证实它(药荒)与英国脱欧有关，但药物短缺的时机和前所未有的程度显示与英国准备脱欧有关系，最有可能是因为随着日子接近脱欧期限，药物囤积和价格压力相互影响的作用”。

据英国各大医院院长报告，英格兰西南部和伦敦受影响程度尤为严重，有数百种不同类型的药物面临供应短缺，包括心脏病和高血压用药。

英国卫生大臣汉考克2018年曾建议，医疗业者应备有6周供应量的存货，并呼吁患者切勿自行囤药。

卫生和社会关怀部一名官员则表示，“我们具有完善的程序，以处理供应链中断问题，我们的计划是确保患者能够继续获得所需药品”。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)