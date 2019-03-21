日本政坛女议员占比低 女性平等参政道路仍长

据日本新华侨报网报道，由于日本统一地方选举、夏季参议院选举等即将到来，“女性平等参政”成为日本各界关注的重点话题之一。
据悉，去年5月，日本通过了《男女候选人均等法》，要求各政党推荐的选举候选人，实现男女比例均等。然而，该法案只有“理念”，没有相关的处罚措施，因此女性参政并未得到有效落实。
报道称，为缓解严重的劳动力短缺，近年来，日本持续鼓励女性加入劳动大军，积极参与经济活动。2014 年，安倍政府还推出了“女性经济学”，计划在2020 年以前，把女性在企业管理层所占比例由 2013 年的 7.5% 提升至 30%；并要求上市公司在年度报告中公开女性高管比例。
与此同时，日本政府还新增负责照看孩子的设施，新增可照看学龄儿童的课后托管项目，以保障女性全天候投入工作。
然而，在即将举行的参议院选举中，自民党预计推举的女候选人只占1成左右。
日本媒体对1788个地方议会开展的问卷调查显示，没有女性议员的议会有339个，只有1名女性议员的议会有460个，占到了议会总数的45%。此外，2015年统一地方选举中首次当选的女议员，对于女性的参政环境也表达出了担忧。
日本媒体的问卷调查显示，41%的女议员认为“即使通过了《均等法》，女性议员的人数也不会增加”，远超认为“会增加”的29%。至于“不会增加”的理由，女议员们认为“政坛按照男性意愿行动”，且“由于家务和育儿负担，(女议员)很难和男性议员开展同样的活动”。
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