美监管机构称审查波音飞控软件升级是其首要任务

美国联邦航空局20日发布一份新的“持续适航通告”说，该机构正对波音737 MAX系列飞机新飞行控制软件安装和飞行训练情况进行审查，并表示这是该机构当前首要任务。

通告说，波音公司正在制定一份“服务通报”，将具体说明新的飞行控制软件安装情况，而波音已制定与这一新软件相关的机组人员训练要求。美国联邦航空局正在对此进行审查，这是该机构当前的首要任务。此外，波音向运营商推出的有关737 MAX客机的其他“任何软件、训练或其他措施”都将在该机构优先审查之列。

3月10日，埃塞俄比亚航空公司执飞302航班的一架波音737-8客机（属于737 MAX系列）发生坠机事件，这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司空难事故之后，波音737-8客机发生的第二起空难。

连续两起空难使美国联邦航空局对波音的监管受到广泛质疑。该机构在3月11日发布的“持续适航通告”中表示，将监督波音改进飞行控制系统，预计不晚于今年4月发布设计变化，而波音将针对这些变化推出新训练手册。美国媒体“消费者新闻与商业频道（CNBC）”援引知情人士消息说，波音计划3月25日完成软件更新，但获得联邦航空局批准前不会向航空公司发布。

新的“持续适航通告”还报告说，埃塞航空失事客机的两只黑匣子——驾驶舱语音记录器和飞行数据记录器的数据目前已下载完成，由埃塞俄比亚当局掌握。随着对失事客机调查的进展，美联邦航空局将继续对新发现的信息进行分析。

与此同时，美国国会参议院20日宣布，参议院商业、科学和交通委员会下属航空航天小组委员会将于27日召开公开听证会，主题为航空安全以及联邦政府对于民航的监管。据悉，该小组委员会计划在不久的将来再次就航空安全召开听证会，波音公司等航天航空器制造商、飞行员等利益攸关方将出席作证。（记者周舟 孙丁）

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