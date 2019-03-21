联合国南南合作高级别会议代表呼吁加强南南合作

第二次联合国南南合作高级别会议20日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行。与会代表认为南南合作为解决当今世界诸多议题起到了重要作用，呼吁各方继续加强南南合作。

本次联合国南南合作高级别会议为期三天。联合国秘书长古特雷斯在会议发言中，肯定了南南合作对人类摆脱极端贫困、发展中国家经济快速增长及达成可持续发展的全球标准等方面作出的贡献。

他说，本次会议是一个起点，与会各方得以继续发展和加强合作框架。通过各国共同努力，实现可持续发展目标，战胜气候变化带来的挑战，改善全世界人民的生活。

联合国大会主席埃斯皮诺萨表示，南南合作使各个国家之间更加紧密。南南合作不是取代南北合作，而是补充并丰富它的内涵。

联合国南南合作高级别会议希望能加强所有利益相关方的伙伴关系，为发展中国家促进协同和合作行动提供进一步动力，在2030年可持续发展议程实施过程中不断强化南南合作和三方合作的作用。（记者倪瑞捷 崔元磊）

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