古巴前驻华大使著书介绍中国

中国在哪里？中国共产党是何时何地创建的？你听说过“曲艺”吗……古巴前驻华大使罗兰多·洛佩斯撰写的《关于中国100问》新书推介会20日在古巴哈瓦那大学孔子学院举行，吸引众多古巴民众前来了解。

今年82岁的洛佩斯曾在外交领域工作30余年，1974年至1978年曾任古巴驻华使馆政务参赞，1984年至1988年被任命为古巴驻华大使。

推介会现场，他回忆起儿时一起成长的中国玩伴、1959年新中国成立10周年时首次访华的经历、1960年9月古巴已故革命领袖菲德尔·卡斯特罗在哈瓦那宣布古中建交的情景以及他在中国工作生活的岁月。

洛佩斯说，出版此书是对自己的承诺。“只选出100个问题很难，因为我想介绍的内容太多。”洛佩斯说，他希望这本书能让古巴读者对中国历史、政治、文学、自然等各方面有一个基本和整体的认识。

《关于中国100问》是古巴新人类出版社推出的“100问”系列图书之一，该系列图书旨在使古巴青少年有机会了解其他国家的历史文化。（记者朱婉君）

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