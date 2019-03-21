快看！这座“金三角”小河港要变身 

这里是湄公河上缅甸、泰国、老挝交界的金三角地区，是澜沧江—湄公河黄金水道的重要节点，从这里前往中国云南关累港可以朝发夕至。它就是缅甸的“万崩港”。但每天从澜沧江—湄公河顺流而下，与沿岸国家通商贸易的船只，却很少停靠于此，只因这里条件简陋，基础设施落后，配套缺乏。
目前只能停泊中小型船只的万崩港
如今，澜湄合作让万崩港悄然焕发新生。在澜湄合作专项基金支持下，万崩港港口和水警局升级改造工程项目正在加快建设。走进万崩港，“澜湄合作专项基金项目—万崩水警分局会议室、行政楼”——一块醒目的标牌矗立在建设中的楼体旁，上面绘制着澜湄六国国旗，一轮灿烂的朝阳从背后的湄公河上冉冉升起，为这座小河港平添朝气。
“澜湄合作专项基金项目 万崩水警分局会议室、行政楼”
3月6日，中国驻缅大使馆参赞刘咏赞同缅内政部水警局局长奈莫岱警准将，缅外交部、交通与通讯部官员一道检查“缅甸万崩码头改造可行性研究”项目的执行情况。
合影
联合检查组听取了项目实施进展报告，对照计划书要求进行现场核检，并就项目进展情况充分交换意见。缅方衷心感谢中方支持，强调将严格按照实施进度，确保项目保质保量如期完工，造福沿岸各国人民。
工作中的联合检查组
万崩港港口和水警局升级改造工程项目时间表：
2018年1月，中缅签署澜湄合作专项基金缅方项目协议，就第一批10个项目向缅方提供资金支持，万崩码头改造可行性研究项目资金到位；
2019年3月，项目相关工程进入实际操作阶段，其中建设速度最快的万崩港水警局会议室工程将于2019年5月竣工。整体项目预计于2020年5月完成。
上述项目的实施，将提升湄公河航运安全，促进澜湄区域互联互通和经贸合作。
资料来源：中国驻缅甸大使馆、国际在线、云南卫视
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