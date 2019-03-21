东京奥运圣火火炬形为樱花 将利用灾区材料制作

据日媒报道，2020年东京奥运会和残奥会组委会20日公布了在奥运圣火传递中使用的火炬。除了采用樱花形设计以体现日本特色之外，火炬还使用了东日本大地震灾区临时住宅的铝制窗框废料，体现了重建的心愿。

报道称，由日本设计师吉冈德仁(52岁)设计的火炬长71厘米，重1.2公斤，从上往下看呈樱花形状，颜色为樱花色和金色相结合的“樱花金色”，能喷出25至30厘米高的火焰。

为使圣火在强风和大雨中也不会熄灭，火炬采用了独特的燃烧方式。

吉冈在东京举行的发布会上表示，他在福岛县南相马市看到当地小学二年纪学生们画的樱花绘画时得到了启发，“灾害现场的关怀和互助是日本之美，我想把它做成火炬”。

制作火炬所使用的铝约有三成来自岩手、宫城、福岛等3个在东日本大地震中受灾严重的县。加上残奥会的火炬的制作，共回收和再生了约4吨，相当于当地824户临时住宅的铝制窗框废料。奥运火炬采用被称为“铝挤压成形”的无缝制造法，凸显技术能力。

圣火将于2020年3月12日在希腊采集，在受灾3县展示后，同月26日从福岛县的足球设施“J-Village”开始历时121天的圣火传递，届时每天将有80至90人参加。

奥组委还公布了圣火传递的标志。男子柔道项目奥运3连冠的野村忠宏、前残奥会射击选手田口亚希等将担任负责宣传活动的官方大使。野村在发布会上表示，“手持火炬的火炬手们笑着奔跑，光是想到这个情景就很兴奋”。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)