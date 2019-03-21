普京说希望英国企业参与落实俄罗斯国家项目

俄罗斯总统普京20日在莫斯科表示，俄罗斯有意在国家项目框架内针对经济社会的关键领域进行大量投资，希望英国企业可以参与俄国家项目的落实工作。

据克里姆林宫网站20日发布的声明，普京是当天与英国在俄商界代表举行会谈时作上述表态的。普京说，国家项目推进将对俄快速发展产生综合效应，同时也将为企业提供发展机会。

普京表示，目前英国对俄累计投资238亿美元，俄对英累计投资超过110亿美元。超过600家在俄企业有英方投资，涉及机械制造、制药、能源等领域。

俄罗斯政府网站近日发布的文件显示，2019年1月1日至2024年12月31日，俄将投入25.7万亿卢布（约合4027亿美元），在医疗、教育、生态等领域实施多个国家项目。这一文件根据普京去年5月确定的俄发展目标和战略任务制定。（记者李奥）

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