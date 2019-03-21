寄自“欧洲之巅”近千张明信片呼吁应对气候变化

位于瑞士少女峰的欧洲海拔最高邮局20日寄出约900张明信片，带着来自世界各地儿童和青少年的期望，呼吁全球政商领袖和国际组织负责人等采取切实行动应对气候变化。

这些明信片以一张尺寸打破吉尼斯纪录、旨在唤起人们关注全球气候变化的巨幅明信片为图案制作而成，收信人包括联合国秘书长、德国总理、英国首相等近11个国家和国际组织的领导人以及商界领袖等。

上述巨幅明信片于去年11月被放置在少女峰下的阿莱奇冰川上，占地面积约2500平方米，其中心位置印有“停止全球变暖”“1.5摄氏度”等字样。

据活动主办方、隶属于瑞士外交部的瑞士发展合作署介绍，巨幅明信片由来自全球35个国家和地区的儿童和青少年制作的1.2万多张小卡片组成，孩子们在小卡片上用文字或图画呼吁应对气候变化。

瑞士发展合作署的丹尼尔·马塞利说：“年轻人希望决策者采取切实措施减少全球二氧化碳排放，他们希望能有一个美好的未来。”

联合国政府间气候变化专门委员会去年10月发布“全球升温1.5℃特别报告”。报告指出，如果气候变化以目前的速度持续下去，预计全球气温在2030年至2052年间就会比工业化之前水平升高1.5摄氏度，严重威胁全球生态系统安全。

少女峰是阿尔卑斯山海拔最高的几个山峰之一，有“欧洲之巅”的美誉。位于少女峰下、海拔3400多米的阿莱奇冰川正日益受到气候变化的影响。瑞士研究人员表示，这条延绵23公里的欧洲最长冰川正以越来越快的速度融化，到本世纪末甚至可能消失。（记者刘曲）

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