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《中华文明的核心价值》越南文版首发式在河内举行

2019年03月21日11:08  来源：人民网-国际频道
 
《中华文明的核心价值》越南文版首发仪式交流会现场
《中华文明的核心价值》越南文版首发仪式交流会现场

人民网河内3月21日电（记者 刘刚）《中华文明的核心价值》越南文版的首发仪式日前在越南社科院举行，清华大学国学研究院院长、当代著名哲学家陈来出席首发式。其间，陈来还发表了主题为“孔子思想的道德力量”的学术演讲，并与越南哲学家、儒学家共同探讨中华文明的道德基础以及中越儒学研究现状。这是中国儒学研究走出国门，与国际学术对接的一次重要互动与交流。

在活动中，陈来从崇德、贵仁、尊义、守中、尚和等五个方面，阐释了孔子思想对中华文明发挥的巨大作用，以及由儒家思想确定的中国文化的价值理性与道德基础。

据了解，陈来在《中华文明的核心价值——国学流变与传统价值观》一书中，着重围绕中华传统价值观、国学流变以及近代国学研究的发展这几个问题展开讨论，辨析中西核心价值观的异同，指出中华文明的价值偏好表现为责任先于自由、义务先于权利、社群高于个人、和谐高于冲突，带领读者在体认世界文明特别是西方价值观的基础上，了解中国文明的特征，深刻认识到儒家文化影响下根植在传统文化当中的责任意识和“社群主义”的独特性以及其对世界文明的促进作用。

该书自2015年出版以来，版权输出语种达到20个，包括英文、俄文、法文、哈萨克文、吉尔吉斯文、罗马尼亚文、阿拉伯文、印地文、越南文、乌尔都文等，并已经出版10个版本，是三联书店海外推广的重点书目。

2016年，三联书店授权越南河内出版社出版本书的越南文版，其出版发行为越南读者展示了更为全面、立体、真实的中国，也有助于推动中国学术作品在越南的传播。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)
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