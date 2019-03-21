英国开发可及早检测登革热的设备

英国巴斯大学日前发布消息说，该校研究人员正开发一种小型设备用于更早检测出登革病毒感染，以便能更高效治疗患者，避免病情恶化。

登革热是登革病毒经蚊媒传播引起的急性传染病，患者染病后会出现发热、皮疹、肌肉和关节酸痛等症状，严重时可致死亡。据世界卫生组织介绍，及早发现和适宜的医护可将该病死亡率降到1%以下。

巴斯大学的保罗·罗沙博士领衔的团队正在开发一种低成本工具，其中关键部件是一种电子传感器，可检测被登革病毒感染后人类细胞出现的变化。团队认为，更好地了解这类细胞被感染后的表现能够找到更精确的方式来检测登革病毒。

当前检测登革病毒感染的方式主要依赖血液检测，而这种方式有时并不准确，容易耽误治疗。团队希望未来能够基于相关原理开发出低成本的可穿戴设备，用于实时检测登革病毒、寨卡病毒以及黄热病毒。（记者张家伟）

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