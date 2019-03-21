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联合国称战争造成也门平均每天有8名儿童死伤

2019年03月21日09:30  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 联合国发表声明说，持续多年的也门危机至今没有实质性好转，战争给该国造成巨大人道主义危机，200多万儿童严重营养不良，平均每天有8名儿童死伤。

联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特20日称，也门战争已持续多年，尽管争端双方去年12月曾达成在荷台达地区停火协议，但战火还是在燃烧。战争造成也门200多万儿童营养严重不良，他们的身体极度虚弱消瘦，面临可怕的饥荒，自2015年3月以来，儿童挨饿的情况日趋严重，平均每天就有8名儿童死伤。

米歇尔特别指出，因战争和饥饿，今年3月份到目前为止，仅也门北部哈贾省就有22人死亡，其中12人是儿童，在受伤的18人中9人是儿童。半岛电视台称，米歇尔呼吁国际社会采取紧急行动，促使也门对立双方停火，以便也门老百姓获得急需的救济。（安国章）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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