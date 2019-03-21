“海神”核动力无人潜航器是怎样一种“大杀器”

不久前，俄罗斯总统普京在年度国情咨文中再次提及“海神”核动力潜航器的研制进展，指出其将在今年春天通过潜艇搭载在海上试验场进行水下发射和航行试验。

2018年，俄罗斯官方正式确认正在研制超大型“海神”核动力无人潜航器，去年7月19日在电视新闻中首次展示了其实体。这是一种兼具战略核打击和精确打击能力的超大型察打一体水下无人作战平台，可远程或洲际水下机动前出部署至敌近岸海区或其它关键水域，遂行多种作战和支援保障任务，是俄罗斯海军在研“状态-6”海洋多用途系统的核心装备。

发展背景

“海神”核动力无人潜航器是俄罗斯为应对美国导弹防御系统和在地缘上步步紧逼的战略包围等重大战略威胁而研制的，在部分概念上继承了20世纪50年代初苏联曾短暂研制过的T-15超重型核鱼雷，借鉴了美国海军近年来发展的大排量无人潜航器，是俄军紧追装备发展无人化趋势和构建未来无人装备体系的重要举措。

美国在2002年退出《反导条约》，并开始全面发展导弹防御系统，迫使俄罗斯开发能够突防或规避美国导弹防御系统的多种“对称”或“非对称”的装备和手段，以维持战略平衡和保障自身安全。在此背景下，“海神”等新型研发项目应运而生。

根据设想，“海神”无人潜航器经由水下机动实施战略核打击，从而避开反导系统拦截，明显针对了美国导弹防御系统无法触及的“空白”空间，突出体现了俄罗斯在上述领域的“非对称”发展思想。

“海神”潜航器通过装载不同类型任务载荷承担从作战到支援保障在内的多种任务的特征，明显类似于美国海军多年来在其无人潜航器和无人系统发展规划中的大排量无人潜航器(LDUUV)。后者也是察打一体化，能搭载不同传感器和武器等任务模块，可远程机动，长时间(数月)执行任务，具有自主遂行扫雷、跟踪、情报侦察、智能化攻击等能力。在“海神”发展过程中，俄研制人员除在部分概念上继承了当年T-15型超重型核鱼雷，很可能也借鉴了美国海军早已发展多年的大排量无人潜航器。

进入21世纪后，无人自主技术和人工智能技术突飞猛进，无人装备随之快速发展。俄军对此高度重视，将无人化放在装备建设中的重要位置。在叙利亚战场，俄军已把一系列无人装备如无人地面车、无人机和无人潜航器等投入实战或试用，广泛遂行了从一线战斗到各类支援保障等多种任务。

在俄国防部规划中，到2025年，无人作战系统在俄军装备总体结构中所占比例将超过30%。“海神”无人潜航器的研制就是在俄军高度重视并加快无人装备发展的背景下实施的。作为可遂行战略战役任务的超大型核动力无人潜航器，“海神”将是俄海军未来无人装备体系的关键组成部分。

主要特点

“海神”核动力无人潜航器早期的概念探索至少在2008年之前就已启动，首次曝光于2015年11月9日俄罗斯NTV电视台的新闻中。在短暂出现“状态-6”系统的电视画面中，被认为采用核动力和装有核战斗部的超大型无人潜航器占据了突出位置。

2018年3月，普京总统在国情咨文中证实核动力无人潜航器计划的存在。3月22日，根据网民在俄军方官网的投票结果，该核动力无人潜航器正式获得“海神”的命名。7月19日，俄罗斯国防部在电视新闻中首次公开了“海神”在厂房内进行测试的实物。根据该新闻，俄军已完成“海神”核动力无人潜航器各分系统和设备的试验验证，制造出完整的原型机，做好了进入全系统试验阶段的准备。

今年2月初，俄罗斯国防部长绍伊古在向普京汇报工作时指出，“海神”已完成关键阶段的试验。据此推测，此关键阶段试验应为潜航器出厂之前的相关试验测试，其下一阶段试验将是计划今年春天开始的研制厂商级的海上试验。

“海神”核动力无人潜航器的研制已纳入“2018年～2027年俄联邦国家武器装备纲要”内，计划2027年～2030年间服役，首批装备数量可能为32艘。

“海神”被俄军归类于无人装备，也被称为“水下机器人系统”，甚至类比为“微型核潜艇”，本质上是一种超大型类鱼雷多用途无人潜航器。

“海神”无人潜航器最突出的技术特点就是采用紧凑型、启动快和超高能量密度的核动力装置。如普京在国情咨文中指出，其核动力装置比现有核潜艇缩小100倍，工作模式转换时间缩短200倍，达到指定功率的时间以“秒”计。

考虑技术成熟度，“海神”最可能采用液态金属反应堆。相比传统压水堆，液态金属反应堆在实现小型化、高灵敏度和低噪声等方面具有天然优势。此外，“海神”壳体采用高强度轻质材料制造，以满足潜深1000米的要求，这也是俄罗斯拥有丰富经验和技术储备的传统优势领域。

紧凑型核动力装置和高强度轻质材料的运用，为“海神”无人潜航器实现大潜深、超高航速、无限航程奠定了技术基础，使其灵活的作战运用成为可能。

俄罗斯媒体报道，“海神”具有低辐射噪声特点，可在对手“无察觉”的情况下快速接近目标。综合分析，相比现役核潜艇，“海神”在安静性方面有三个“天然”优势。

一是鱼雷状外形，壳体表面光滑流畅，相比潜艇更无明显的突出物和开口，水动力噪声更低；二是液态金属核反应堆自然循环能力强大，可在一回路使用无噪声磁流体动力泵，进一步消除一大机械噪声源；三是推进装置应由俄最新型“物理学家-1”重型鱼雷泵喷射推进器进一步发展而来，再考虑外形因素，其水声特征接近于鱼雷，不易被发现。

对于美国海军当前反潜体系，“海神”的安静性和水声特征将使自身能够大概率隐蔽“穿透”前者水声探测网。俄水声专家通过计算分析认为，在55公里/小时(约30节)航速时，“海神”被发现距离小于2～3公里。

“海神”无人潜航器的载荷舱段约占全长四分之一，即约6～7米长，直径1.8～2米，具有装载不同类型任务模块良好的空间条件。普京也表示，“海神”无人潜航器既可搭载常规战斗部，也能搭载核战斗部，打击对象包括航母编队、海岸基地和基础设施在内的多种目标。

在作战使用上，俄海军可能将利用“海神”核动力无人潜航器的高机动、无限航程和高隐蔽性的性能优势，通过远程水下机动隐蔽前出部署至美国近岸有关海域或其他关键水域，使用所装载的相应任务模块，遂行战略核打击、反航母、反潜、布雷和支援保障等任务。

因此，基于超大尺度与核动力的平台优势，“海神”本质上是一种能够使用多种武器或传感器、作战使用高度灵活的察打一体型多任务水下无人作战平台。

从满足任务需求和当前无人系统自主技术以及人工智能技术的快速发展势头来看，“海神”核动力无人潜航器将具有人工智能和高度的自主任务能力。在技术储备上，俄已在最新的“物理学家-1”鱼雷上实现一定的人工智能，“海神”可在此基础上进一步发展。媒体也报道，“海神”核动力无人潜航器是一种具有人工智能、可在既定环境下独立行动的通用型全自主水下机器人，其导航系统可“在无任何外部修正下以足够高的精度快速接近目标或抵达任务海区”。

此外，俄军还可通过发送关键指令信息对“海神”进行远程指挥控制，如变更任务区域、取消攻击或改变目标等，以确保其处于己方指挥体系的有效控制下。向“海神”发送外部指令信息的方式可能有两种：一种是水声通信发送，如由“状态-6”系统框架下作为专用指挥平台和回收打捞平台的打捞搜救拖船承担；另一种是使用对潜长波通信发送。

综上所述，“海神”核动力无人潜航器是一种智能化、高自主的大潜深、超高速、超长航时和高隐蔽性的超大型多用途水下机器人系统，它直指美国导弹防御系统无法触及的“空白”空间和反潜作战体系的“软肋”。特别是后者，在面对“海神”时，将难以发现甚至无法发现。即便发现了，也“够不着”和“追不上”。正如俄罗斯海军总司令所言，模拟仿真显示，“海神”现阶段是不可能被拦截的。

深刻影响

“海神”体现了无人潜航器大型化、综合化和多用途的发展方向，在动力、机动能力和生存能力等方面更是实现了大幅超越，将对未来水下作战模式带来深刻影响。

“海神”的出现，表明俄罗斯海军在先进紧凑型核动力装置的实用化上取得重大进展，正在构建至少包括“海神”和“章鱼”在内的核动力无人潜航器体系，以此作为抢占未来水下战“制高点”的先锋力量。

“海神”的发展，反映了俄军及其科研人员所秉持的紧扣军事需求、非对称思想、技术优势和概念创新等相结合的鲜明策略，这一成功经验值得借鉴。

另外，“海神”集尖端技术和前沿技术于一身，在后续研制和试验过程中，俄罗斯能否化解重大技术风险以及能否提供稳定的经济条件，决定着其能否如期服役。因此，“海神”核动力无人潜航器的发展前景也存在不确定性。

刘奎 晓山 来源：中国青年报

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)