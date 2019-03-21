泰交通部长：泰中高铁项目促进泰国经济发展

泰国交通部长阿空20日说，泰中高铁合作项目是泰中两国长期以来友好交往的象征，该项目不仅促进泰国当地经济发展，还促进两国人员的交流。

阿空当天在曼谷出席了由泰中记者协会及新华社中国经济信息社共同举办的论坛。他说，泰中高铁合作项目正稳步推进，高铁建成后，人们的生活方式将会改变，沿线之处的酒店、租车、餐饮等相关行业都将随之发展，为沿线地区带来繁荣。

阿空说，随着近年来高铁合作项目的推进，泰国工程师不仅与中方人员进行了技术交流，还建立了友谊。高铁项目除了促进硬件上的互联互通，还推动了两国人员交流。

中国驻泰国大使吕健在论坛上向泰方媒体及企业介绍了中国经济的发展情况。他说，中泰两国的设施联通，将有利于泰国吸引各国投资，并带动泰国农产品的出口，扩大泰国在东盟国家中的辐射作用。他表示，中泰两国均处于各自发展的关键阶段，都面临经济结构转型升级、改善人民生活水平的共同任务。中泰双方利益深度交融，仍有巨大潜力可以挖掘，面临着提质升级的重要机遇。

论坛吸引了来自中泰两国政府、企业等各界共200多人参加。（陈家宝 明大军）

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