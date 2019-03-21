擘画意中合作更加美好明天——意大利各界热议习近平主席署名文章

在对意大利共和国进行国事访问前夕，国家主席习近平20日在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章，引发意大利各界热烈反响。

意大利多位学者和知名人士在接受新华社记者采访时表示，意中传统友好历久弥新，各领域合作呈现勃勃生机，习近平主席的到访将为两国务实合作带来新机遇，为意中传统友好注入新活力。

意大利克拉斯传媒集团首席执行官保罗·帕内拉伊说，习主席在文章中提出的意中合作领域对意大利来说都非常有意义，意中友好应该成为欧洲与中国开展更广泛和真诚合作的样板。“习主席认为意大利是西方文明的杰出代表，这个定义会让所有意大利人感到自豪。文化总是带来和平与繁荣，谢谢习主席！”

《新时代的中国》一书作者、中国问题专家弗朗切斯科·马林焦认为，习主席的文章辩证地分析了历史发展的经验和当今国际社会适用的新型国际关系发展愿景，这种基于相互尊重、平等与合作的新型国际关系模式在当今世界具有重要意义。意中两国在“一带一路”框架下展开合作对意大利是一个重要机遇，相信通过习主席此访，两国合作将开启新的一页。

意大利LUMSA大学国际关系教授马泰奥·布雷桑表示，习主席的文章提到两国友谊的悠久历史和意大利对中国而言的独特所在，传递了友好的讯息。近年来两国合作共赢的经历为下一步的深化合作奠定了基础。可以预见，意大利北部港口和南部地区的基础设施建设都将在“一带一路”框架下的合作中受益良多。

意大利国家研究委员会人类社会学及文化遗产部主任科尔贝利尼和该委员会研究员赫莱尼表示，他们对习主席在署名文章中提到加强两国世界遗产地结好、鼓励文化机构交流感到鼓舞。

意中基金会总理事温琴佐·彼得罗内说，在“一带一路”框架下的意中两国友好合作是一个很好的开端，意大利将在海上丝绸之路的欧洲部分发挥重要作用。习主席的署名文章使我们对两国合作前景充满信心。

意大利欧洲事务部部长高级顾问弗朗切斯科·郗士表示，习主席在文章中深入讲述了两国传统友好和历史渊源，让人感动。近年来意中两国丰富的人文交流加深了民间的了解和友谊，这是两国加深各领域合作的基础。习主席此访必将为两国的传统友好带来新活力。在双方互利共赢的合作中，两国的经贸合作也将再上新台阶，意中友好前景广阔。

米兰国立大学孔子学院意方院长、汉学家兰珊德说，她一大早就认真阅读了习主席的署名文章，看到中国非常重视与意大利的传统友好关系，为此感到高兴。作为一名与中国有40多年渊源的学者，她亲眼见证了中国发生的翻天覆地的变化，也见证了意中两国教育文化交流的不断进步。（记者 李洁 参与记者：宋建、杨爱国、蒋国鹏）

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