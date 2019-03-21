意大利专家的北京生活（众生相）

费凡在实验室。

王璐瑶摄

大年三十包饺子。

王元良摄

进入缓冲间，穿上洁净的实验服，戴好灭菌口罩和专用帽子，再换上实验室的拖鞋，来自意大利的专家费凡便进入了细胞房的风淋程序……

3月8日，早上8点，中国科学院生态环境研究中心，环境科学楼8层，超净细胞实验室，费凡井然有序地开始了一天的实验工作。这些流程是他每日进行细胞实验的“必经之路”，这天早上，他要为学生示范讲解单细胞种板的具体步骤。

自2014年入选中科院“百人计划”，费凡成为生态环境研究中心引进的第一位外籍研究员。在他眼里，学生的事情，一直都是头等重要的事情。

“费凡老师特别为我们着想，有一次，我早上起床后看到一封新邮件，一看发送时间，是凌晨4点！老师大半夜还在帮我们修改论文。”费凡的学生梁小星现在回想起这件事，还是满满的感激与心疼。

工作日勤恳认真，休息日享受生活，一直是费凡的人生信条。

5年前，也是在春回大地、万物复苏的3月，费凡终于来到他向往已久的中国，开始了具有“费凡特色”的北京生活。

“Is the salmon fresh？How much is it for one kilogram？（请问这三文鱼新鲜吗？多少钱一公斤？）”这个周末，费凡又来到他最爱逛的北京市朝阳区三源里菜市场，每次来他都会去这个摊位买三文鱼。“这里很多摊主都会说英文，交流起来很方便。”

北京之于费凡的意义，不在于物质上的繁华，而在于真实的生活气息与深厚的文化氛围。

新疆菜、东北菜、四川菜，馄饨、饺子、馅饼……中国各个地方的特色美食，也构成了费凡生活中的一抹亮色。作为资深美食爱好者，费凡尤其喜欢吃饺子，最爱猪肉豆角和虾仁馅。

左手在下，右手在上，先压平，再前后来回擀动，办公室里，费凡开心地用双手给我们比划擀面皮的动作，还展示了他大年三十包饺子的照片。费凡说，之前在美国时，他跟一位中国朋友学会了这项技能，回意大利时他也常与家人一起包饺子。

除了周末，春节假期也是费凡游玩北京城的好机会。每年小年夜前后，学生们都放假回家了，“留守”的费凡也不闲着。费凡说，白天逛逛城市的景点和街头巷尾，晚上回来看看电视，慢慢地已经成为他在北京过年的仪式。

年节过后，冬去春来，桃红柳绿中，费凡迎来了他在北京的第六个春天。惊蛰未远，清明渐近，玉渊潭的樱花、大觉寺的玉兰、中山公园的郁金香似乎都在卯足了劲迎接自己的花期，而来自意大利的专家费凡，也在期待着它们的盛放，期待着一个姹紫嫣红的北京。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)