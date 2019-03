意大利专家的北京生活（众生相）

费凡在实验室。

王璐瑶摄

大年三十包饺子。

王元良摄

进入缓冲间,穿上洁净的实验服,戴好灭菌口罩和专用帽子,再换上实验室的拖鞋,来自意大利的专家费凡便进入了细胞房的风淋程序……

3月8日,早上8点,中国科学院生态环境研究中心,环境科学楼8层,超净细胞实验室,费凡井然有序地开始了一天的实验工作。这些流程是他每日进行细胞实验的“必经之路”,这天早上,他要为学生示范讲解单细胞种板的具体步骤。

自2014年入选中科院“百人计划”,费凡成为生态环境研究中心引进的第一位外籍研究员。在他眼里,学生的事情,一直都是头等重要的事情。

“费凡老师特别为我们着想,有一次,我早上起床后看到一封新邮件,一看发送时间,是凌晨4点!老师大半夜还在帮我们修改论文。”费凡的学生梁小星现在回想起这件事,还是满满的感激与心疼。

工作日勤恳认真,休息日享受生活,一直是费凡的人生信条。

5年前,也是在春回大地、万物复苏的3月,费凡终于来到他向往已久的中国,开始了具有“费凡特色”的北京生活。

“Is the salmon fresh?How much is it for one kilogram?(请问这三文鱼新鲜吗?多少钱一公斤?)”这个周末,费凡又来到他最爱逛的北京市朝阳区三源里菜市场,每次来他都会去这个摊位买三文鱼。“这里很多摊主都会说英文,交流起来很方便。”

北京之于费凡的意义,不在于物质上的繁华,而在于真实的生活气息与深厚的文化氛围。

新疆菜、东北菜、四川菜,馄饨、饺子、馅饼……中国各个地方的特色美食,也构成了费凡生活中的一抹亮色。作为资深美食爱好者,费凡尤其喜欢吃饺子,最爱猪肉豆角和虾仁馅。

左手在下,右手在上,先压平,再前后来回擀动,办公室里,费凡开心地用双手给我们比划擀面皮的动作,还展示了他大年三十包饺子的照片。费凡说,之前在美国时,他跟一位中国朋友学会了这项技能,回意大利时他也常与家人一起包饺子。

除了周末,春节假期也是费凡游玩北京城的好机会。每年小年夜前后,学生们都放假回家了,“留守”的费凡也不闲着。费凡说,白天逛逛城市的景点和街头巷尾,晚上回来看看电视,慢慢地已经成为他在北京过年的仪式。

年节过后,冬去春来,桃红柳绿中,费凡迎来了他在北京的第六个春天。惊蛰未远,清明渐近,玉渊潭的樱花、大觉寺的玉兰、中山公园的郁金香似乎都在卯足了劲迎接自己的花期,而来自意大利的专家费凡,也在期待着它们的盛放,期待着一个姹紫嫣红的北京。

