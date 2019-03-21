年轻一代海外学子开始培养时间规划能力

在意大利博洛尼亚，徐霖（前排右一）与外国朋友们一起登山。在学习之外，徐霖参加了丰富多彩的户外活动。

时间分配方式

有了更多选择

中国的改革开放进程已经走过了40年。

从上世纪80年代开始，一批批莘莘学子远赴世界各地，度过人生中一段重要的时光。有许多家庭，已是“两代同框”。

海外学子中的“父辈”，拥有吃苦耐劳的优秀品质，深深地带有“为中华崛起而奋斗”的时代烙印，“留学报国”是那一代留学生的共识。他们利用宝贵的留学机会，如饥似渴地汲取知识，几乎把全部的时间都放在了学习上。他们学成后纷纷归国，成为各个领域的佼佼者和带头人。

同时，他们的海外留学故事也充满曲折和艰辛。许多自费出国的学子，都有半工半读的经历。他们的课余时间，多是在中餐馆的洗碗池旁度过。

随着生活水平的持续提升，越来越多的家庭选择支持子女出国学习。年轻学子的留学压力还在，但生活压力减少，他们有了更多的可能，让自己的留学时光多元化并带有个性色彩。

徐霖正在美国约翰·霍普金斯大学就读。她把大部分时间都放在了完成学习任务上。“对我来说，这里的课很难，课程也多；周末还要完成很多作业。老师要求我们读很多书，差不多每周的每门课都要读完一本书……”

即使面对这样的学习压力，徐霖的课余生活依然精彩。“周末，我会逛逛街，和朋友们一起出去吃饭，还去了很多免费的博物馆。这些博物馆里有很多艺术展、历史展和画展，我喜欢这种氛围。”徐霖以前学过音乐，所以她对艺术方面的信息尤其关注。学校里有学生组建的乐队，每周五都会有演出。下课后，徐霖就约上朋友去看演出，借此放松一下自己。

时间规划能力

有了较大提升

学子在海外学习，需要面对不同教育理念的碰撞，还要融入全新的学习环境。这种陌生感带来的影响，常常会消耗掉一天中除了睡觉之外的大部分时间。

陈章正就读于日本美利克日本语学校。他同时在申请攻读关西学院大学经济学硕士研究生。陈章的一天被学习占得满满当当。“上午学校上课，一直到下午1点才结束。午饭时间只有一小时，回到家估计已经下午3点多了。接下来是1个小时的午休时间；起床后，复习一遍学过的课程，再看看有什么需要整理的学习内容。”

对于现在的年轻学子来说，“死读书”并不被认同。他们认为，留学生活意味着更多元、多彩的经历。因此，他们也比前辈留学生更加注重平衡时间，更加有意识地提升自己的时间规划能力。

王紫涵正在澳大利亚莫纳什大学就读。她发现国外的大学注重让学生自主学习，于是开始试着学习如何分配时间。

“老师经常会给我们布置一些相关的小测试和小任务，这些作业的成绩将影响学期末考核成绩。所以大家每天都很忙，甚至要牺牲周末的休息时间去做这些作业。”王紫涵认为，这种模式可以让学生始终保持做事效率，避免懈怠，更容易把注意力集中在学习上。

“以前我在国内上大学的时候，平时的学习时间安排得比较松散；快到考试周的时候，才会集中精力，把所有知识补习一番。这种方式，使得表面上记住的内容，过不了多久就会忘掉很大一部分。”现在，海外的学习经历使王紫涵掌握了新的方法，要把课业内容的学习合理地分配到每一周甚至每一天，以期获得最好的学习效果。

海外的学习也不只局限于课堂，年轻一代学子早已把学习的空间大大扩展，认为窗外的风景同样是留学的课堂，同样能带来启发和思考。这时，他们要做的就是调整自己的学习节奏，分配出更多的精力和时间。

白璐曾在捷克布拉格理工大学做交换生。谈到国外的学习经历，白璐认为，若要获得好的学习效果，就一定要给自己留出走出课堂的时间。她举例说：“一次，在一个关于设计的课程中，任课教授在前几节课中，带我们去布拉格伏尔塔瓦河边采风，让我们用五官感受自然元素，然后在课堂上讨论怎么通过设计保留体现它们。”

生活内容丰富

体现对留学的新理解

除了学习之外，年轻一代学子还更加积极地参与校园的活动，努力培养和保持自己的兴趣爱好。

王紫涵认为，课余时间一定要参加社会活动，因为可以提高自己的“生存技能”。

在周末时，王紫涵通常会和同学一起做各种小组作业，比如拍视频、做采访、发调查问卷，等等。同时，她还会分出一部分时间学习做饭。“以前在家的时候依靠父母太多，自己都没有机会上手练习。在国外，在餐厅吃饭不仅贵而且还不合口味，这让我感到做饭是一项重要的生活技能。于是，我就从最简单的饭菜开始做起。现在我做出的饭菜已经像模像样了。”

除了没有可口的饭菜，海外生活也少了朝夕相处的朋友。即便是舍友，也不再是一起上课、一起娱乐，因为每个人都有自己要忙的事情。王紫涵和舍友甚至一个月也很难见几面。这让她真切地意识到，留学的目标之一，意味着要尽快学会独立。

海外学子注重提升时间规划能力，还受到了另外一个原因的影响：如何花钱。

绝大多数海外学子，都不会大手大脚地浪费“父母的辛苦钱”。陈章说：“我平时除了上课就是吃饭睡觉，偶尔去球馆打乒乓球。但是球馆的费用太贵了，3个小时要120元人民币，所以不能经常去。”打乒乓球是陈章一直以来的爱好，但是日本球馆较高的价格使他不得不减少打乒乓球的次数。

当然，年轻一代学子认为，“时间”是一项“成本”，规划时间，就是管理“未来产出”。

徐霖即将毕业，课余时间她正在为自己以后的工作做打算。时间有点不够用。“今年5月份我就要毕业了，从这个月开始，我已经投出了十几份简历。平时完成作业之后，我还会关注一下学校的就业网站和校友推荐的公司。”除此之外，徐霖还会腾出时间，自学一些办公类软件和数据处理软件的使用，她希望掌握这些技能可以在找工作的时候提升自己的竞争力。

她冀望着，自己的所有这些投入，都会获得理想的回报。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)