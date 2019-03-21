想成为“中国音乐才子”的美国女孩（文艺圈洋面孔）

唐伯虎在新疆可可托海

喜欢音乐的唐伯虎

开栏的话：随着中国改革开放大门越开越大，中国国际影响力日益提升，在中国从事文化艺术工作的外国人也逐渐增多。他们虽然国籍不同，肤色各异，却同样痴迷于中国文化，并在中国找到了自己新的发展空间。他们正全面参与到中国人民的文化生活中，也见证着中国文化软实力的不断提升。为深入了解文化艺术领域外国人在中国的工作与生活故事，探知他们眼中的“中国与世界”，从今天起，我们将推出“文艺圈洋面孔”栏目，以飨读者。

“我是一名歌手、演员，是一个在北京长大的美国人”，这位个头高挑、束起高马尾的“90后”女孩以一口流利的汉语开始自我介绍。她叫安妮（Annie），但更为人熟知的则是她的中文名字——唐伯虎。

“最初是因为喜欢‘虎’，觉得这个男孩子气的名字很帅气、符合我的个性”，唐伯虎说，“后来知道唐伯虎是中国古代的才子，所以借这个名字希望自己也能像他一样有才华，得到更多人的认可。”

京圈文化里长大的“中国通”

10岁那年，唐伯虎跟父母从美国来到北京生活。起初她对中国文化充满了不解与好奇，在一次次跨文化的碰撞中，她逐渐感受到了“中国式”礼貌的温暖。

北京人说话喜欢用敬语，常常把“您”字挂嘴边，逢人见面会先寒暄一下。唐伯虎一开始很不适应，“在西方如果你太礼貌，会被认为是一种高冷和生疏的表现。”她说，“后来才明白，对中国朋友们来说这一种尊重且亲切的表达，应该尽可能以让朋友舒服的方式待人接物。”

除了日常邻里间的温情，中国家庭不可割舍的情感纽带也令唐伯虎颇为触动。“中国人非常重视家庭，即使长大了，父母依然是你厚实的依靠，相对来说西方人更加独立自我一些。”她觉得东西方子女和父母的交流方式差别较大，“中国的子女们对待父母给予更多的尊重，沟通没那么直接，但会考虑更多他们的感受。”

从小浸润在中国文化氛围中长大的唐伯虎，成为了地道的“中国通”。她说着一口流利标准的普通话，有时候还带点北京人独特的儿话音。她笑称自己是“看大山主持节目学中文长大的孩子”。“大部分时间我都用中文和大家沟通，英语一周才说一次”，她笑道，“为了跟上美国的语言文化发展，我还得时常看看美剧‘补习英文’呢”。

唐伯虎最喜欢看的一本书是《北京老规矩》，书中讲述了“老北京人”的传统生活方式。“这本书打开了我对北京传统文化理解的大门，我很喜欢这种‘规矩’，”她说，“虽然看起来有些复杂，但这样做每天都很有仪式感，过得很讲究。”

而谈到中国这些年的变化和发展，唐伯虎表示“像做梦一样”快得难以置信，在她眼中，北京已经从初来乍到时见到外国人都十分罕见的城市，变成了集传统和现代于一身的国际化大都市。

音乐梦想在中国生根发芽

孩提时代，唐伯虎就发现了自己对音乐的热爱。一次是7岁时，唐伯虎翻到了家里一盘磁带，便把喜欢的歌曲歌词全部听写了下来。另一次是10岁时，她坐在车里，听着父亲打开的音乐电台，“伴着海风听着音乐，给我一种我很自由、很期待的感觉”，她回忆道，“那时我就开始渴望自己未来也能做出美妙的音乐。”

20岁那年，唐伯虎的家人们重新回到美国生活，彼时的她已经在北京有了自己的朋友圈和生活，虽然没有正式学过声乐，却凭着天生的乐感开始了歌曲的创作，音乐事业刚刚起步。

对唐伯虎而言，音乐不仅是心情调节剂，也是回忆的载体。她选择了留下。“那时我已经觉得北京是家了。”她说，“回美国不会觉得是回家，而是离开自己的家。”当音乐梦想已经在中国生根发芽，在唐伯虎看来，走了就意味着放弃过去，重新开始。

相比于西方音乐，唐伯虎对中国曲风和传统中国戏曲情有独钟。有一次，她被一个唱戏曲的中国小男孩深深折服了，“虽然他年龄很小，但他身上那种控制力、爆发力和高级的柔美气质，是西方表演艺术无法赋予的。”她说道。唐伯虎希望自己也能演绎这种独特的风格，她开始想，“迄今还没有太多真正能唱好中国歌曲的外国歌手，或许我可以挑战一下。”

想把中国曲风唱给全世界

2013年是唐伯虎音乐生涯的转折点。这一年，她参加中央电视台综艺频道的综艺节目《星光大道》，获得周冠军、7月月冠军及年度第四名的优异成绩。唐伯虎这个名字，终于正式被更多的中国观众熟知。

唐伯虎直言，自己其实有“舞台恐惧症”，面对中国歌曲不一样的演绎难度，她内心顶着巨大的压力，希望自己能做到“形似神也似”的境界。“或许在别人看来，我作为一个外国人，已经模仿得很像了，但我还是希望自己在唱歌时能够摆脱外国人这个身份，真正表达出歌曲的内涵。”她解释道。

每当学习一首新歌时，唐伯虎会先把歌词的每个字都查一遍，“我先要明白这首歌在讲什么故事，理解歌词的灵魂在哪儿，才能换位思考，把歌曲唱明白。”咬字、韵律、重音…她常常会遇到很多演唱的问题，但她明白，这并非一日之功，只得一句句不断练习，慢慢磨出来想要的声音。

在一次月赛中，唐伯虎演绎了一首《花木兰》。当看到父亲也来到了节目现场时，一向坚强的她在舞台上大哭了一场。“这首歌代表了我当时的心情，我特别希望大家看到真正的我，想让大家了解到我的努力。父母虽然对音乐这条路并不了解，却一直在给我无条件的支持，这让我更坚定了继续努力的决心。”

唐伯虎认为自己是一个勇于挑战的女孩，“生活永远会有挑战和惊喜，必须得去接受和认真面对，用最好的方式解决。”在同为音乐制作人的好友鞠红川的支持下，她们一起参加了《中国新歌声》第二季，共同演绎了更多婉转悠扬的中国曲风的作品。

在她看来，这仅仅是音乐梦想腾飞的开始。她开始尝试翻译中国歌曲，希望做沟通东西方音乐的桥梁，将优美的中国曲风带向世界舞台。在一次翻译中国经典歌曲《康定情歌》的时候，唐伯虎发现，“直译会失去美感，也难以让外国人理解歌曲背后的故事”，她苦思冥想，最后以爱尔兰草原为原型进行新词创作，在原曲的基础上增添了当地特色的传统音乐风格，使《康定情歌》更好地走出去和落地。

唐伯虎表示，现在很多人在研究东西方音乐融合，但最关键的是对两种文化的深刻理解，她希望自己能够多花时间继续研究和尝试。“虽然现在已经有一些作品，但最好的永远是下一首。”唐伯虎说。她希望未来能做更多原创作品，成为被大家所认可的有才华的音乐制作人。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)