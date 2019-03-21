伊朗一客机因机械故障迫降无人伤亡

据伊朗媒体20日报道，伊朗航空公司一架客机19日晚因机械故障在德黑兰麦赫拉巴德机场紧急迫降并起火，事故未造成人员伤亡。
伊朗塔斯尼姆通讯社援引伊朗航空公司首席执行官法尔扎内·谢拉夫巴菲的话报道说，事故飞机为荷兰制造的福克-100支线客机，从伊朗南部格什姆岛起飞，准备降落在德黑兰麦赫拉巴德机场。
谢拉夫巴菲说，客机在准备降落时后起落架发生故障，无法正常打开，飞行员决定迫降。在着陆阶段，客机后部起火，但最终迫降成功，没有人员伤亡。
谢拉夫巴菲没有透露机上乘客和机组人员的人数。有媒体报道说，机上共载有100人。
受长期制裁影响，伊朗多年来难以采购新客机，国内民航客机老旧，航空事故时有发生。
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