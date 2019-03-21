库尔德武装即将夺取“伊斯兰国”在叙最后据点

以叙利亚库尔德人为主的武装组织19日说，对极端组织“伊斯兰国”最后控制区的攻势取得重大进展，距离彻底夺取指日可待。

“叙利亚民主军”发言人穆斯塔法·巴利在社交媒体“推特”宣布，这一武装组织攻下叙利亚东北部巴古兹镇一处“伊斯兰国”营地，俘获数百名伤病武装人员。

“这不是胜利宣言，”巴利写道，“但这是与‘伊斯兰国’作战的一个重大进展。”

“叙利亚民主军”当天早些时候说，他们的一支特种部队在一次行动中俘获157名“伊斯兰国”武装人员，后者多数是作战经验丰富的外国人。

巴古兹镇位于叙利亚与伊拉克交界处，毗邻幼发拉底河，是“伊斯兰国”最后一处主要据点。“叙利亚民主军”在美国主导的多国联军支援下，大约6个月前在叙利亚东北部进攻“伊斯兰国”最后一片势力范围，最终把极端武装人员围困在巴古兹镇。

巴利告诉路透社记者，“战斗还没有结束”，残敌在临近幼发拉底河的零星区域顽抗，“一些恐怖分子把自己的孩子作为‘人体盾牌’”。这名发言人另外告诉德新社记者，“战斗激烈”，双方在一些区域来回争夺。

不过，巴利预期，将“很快”肃清残敌。

“叙利亚民主军”2月9日对巴古兹镇发动总攻。“伊斯兰国”武装人员挖掘大量地道，埋设大量地雷，发动自杀式袭击，迟滞“叙利亚民主军”攻势；大量平民受困战区，同样迫使进攻放缓。

路透社报道，过去两个月，超过6万人逃出“伊斯兰国”控制区，将近半数是投降的“伊斯兰国”成员及其支持者或家属，包括大约5000名作战人员。一些逃出来的人描述，巴古兹镇内食品几乎耗尽，一些人不得不吃草果腹。

即使最终拿下巴古兹镇，“伊斯兰国”仍构成安全威胁，一些残余势力在叙利亚东部沙漠地带继续活动，一些成员藏身民间，伺机发动袭击。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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