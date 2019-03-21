联合国忧“伊代”肆虐南半球 制造严重气象灾害

强热带气旋“伊代”19日继续影响非洲东南部，强降雨触发洪水，致死人数增加。

联合国官员说，“伊代”在莫桑比克和马拉维影响超过260万人，可能成为南半球迄今最为严重的气象灾害之一。

“伊代”14日在莫桑比克中部港口城市贝拉登陆，上周末席卷邻国津巴布韦和马拉维，19日再次给莫桑比克带来强降雨并可能持续到21日，导致洪水灾害升级。

莫桑比克官方数据迄今确认84人死亡。不过，总统菲利普·纽西18日说，他乘飞机视察重灾区时，发现河上漂浮大量尸体，预估死者可能超过1000人。

津巴布韦政府说，“伊代”已经致死98人；马拉维政府确认56名死者，3人失踪、577人受伤。

联合国世界粮食计划署发言人埃尔韦·沃尔胡瑟19日说，卫星照片显示，“伊代”影响范围在莫桑比克和马拉维分别波及大约170万人和大约92万人。沃尔胡瑟没有给出津巴布韦数据。

国际援助组织救助儿童会说，莫桑比克中部洪水灾区宽度超过48公里，超过10万人面临河水决堤危险。按沃尔胡瑟的说法，莫桑比克蓬圭河、布济河已经决口，其他大坝蓄水量达到95%至100%。

“我们身处可怕情形，”红十字国际委员会成员卡罗琳·哈加告诉美联社记者，“我们看到人们在屋顶和树上（等待救援），洪水还在上涨，我们拼命想多救人。”

港口城市贝拉灾情严重，数以千计房屋遭冲毁。贝拉市及周边地区断电，几乎所有通信中断，主要医院严重受损。这座城市有50万人口，洪水彻底阻断陆路交通，救援人员只能从水上和空中向灾区运送食物、药品和燃料。

红十字国际委员会发言人马修·科克伦19日在瑞士日内瓦举行的一场联合国会议上说，世界没有真正意识到这场灾害的严重程度，它的“恐怖程度、全面影响只会在今后几天显现”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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