“根本性”分歧依旧 俄警告美勿对委内瑞拉动武

委内瑞拉首都加拉加斯部分区域和几个州19日再次遭遇停电，委内瑞拉国家电力公司加紧恢复供电。

美国和俄罗斯的代表同一天结束磋商委内瑞拉危机，俄方外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫说，俄方警告美方不要武力介入委内瑞拉。

【首都停电】

委内瑞拉国家电力公司19日说，委内瑞拉供电网络又一次中断，这家企业正努力恢复供电。

国家电力公司确认：“公司（负责电网）运行的工作人员正在修复圣罗萨A4电路，以期完全恢复供电。感谢理解。”

它在一份声明中没有提及停电波及哪些区域。

按照委内瑞拉“全国”新闻网站的说法，加拉加斯部分区域以及卡拉沃沃州、梅里达州、米兰达州和巴加斯州遭遇停电。

委内瑞拉本月7日起大范围停电，持续将近一周，波及全国23个州中的21州。国家电力公司通报，在主要发电设施古里水电站发现“人为破坏”迹象。尼古拉斯·马杜罗政府指认停电原因是美国与委内瑞拉反对派勾结、对政府发动“能源战”。美国政府否认牵涉停电。

【警告动武】

同一天，美国政府委内瑞拉事务特别代表埃利奥特·艾布拉姆斯与俄罗斯副外长里亚布科夫结束在意大利首都罗马一家酒店的会面。

艾布拉姆斯告诉媒体记者，虽然美俄双方就委内瑞拉没有达成一致意见，但是“从（促使）双方更好了解彼此看法的角度来说，对话积极”。

他说，有理由相信双方会再次碰面。

依照里亚布科夫的描述，双方在许多方面有“根本性”分歧，包括是否承认反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多是委内瑞拉“临时总统”。

马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉丁美洲多个国家承认。

“有必要强调的是，对我方来说，保持类似对话的需求明确，”里亚布科夫说，“我方在磋商中明确提及，我们正面临这样一种局面，即华盛顿对委内瑞拉危机的应对（方式）正不断引起我方担忧。”

按他的说法，俄方在磋商中警告美方不要诉诸武力。他说，美国总统唐纳德·特朗普说美方保留“所有选项”，俄方把这一说法解读为拒绝排除军事干预。

【多重施压】

针对俄方立场，艾布拉姆斯回应，美方将继续保留“所有选项”，但正在向委内瑞拉政府施加政治、金融和外交压力。

特朗普19日在白宫会晤巴西总统雅伊尔·博索纳罗时重申，针对委内瑞拉，美方“所有选项都在桌面上”。

白宫发言人萨拉·桑德斯说，特朗普22日将在佛罗里达州海湖庄园与多个加勒比地区国家的领导人会面，话题涉及委内瑞拉局势；另外，美国财政部19日把一家委内瑞拉国有矿业公司加入制裁清单，禁止美国公民和实体与这家企业及其负责人发生金融交易。

委内瑞拉外交部当天回应美方保留“所有选项”的说法，指责特朗普和博索纳罗的声明蕴含“危险”，“对国际和平与安全构成威胁”。（闫洁）（新华社专特稿）)

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