“不欢迎！” 丹麦议会“驱逐”婴儿引发争议

一名丹麦女议员19日借助社交媒体“诉苦”：她当天带着宝宝参加议会会议时，议长对宝宝下“逐客令”。

这一消息在丹麦这个重视妇女权利的北欧国家引发争议。

【“不欢迎”】

梅特·阿比尔高现年30岁，保守人民党议员。这一中右翼党派是丹麦执政联盟成员。按照她的说法，她当天带着5个月大的女儿参加议会会议，议长皮娅·凯斯高经由一名助理传话：“议会大厅不欢迎你带孩子进来。”

凯斯高现年72岁，曾任右翼党派丹麦人民党党首。

那名助理随后要求阿比尔高把宝宝带离议会大厅。阿比尔高把孩子交给另一名议员助理照顾，返回大厅参加表决。

提起这件事，阿比尔高满腹委屈，在社交媒体“脸书”写道，她见过其他同事带着孩子参加会议，一切顺利，她因而没有事先征求议长同意。

阿比尔高说，宝宝当时“情绪良好，嘴里咬着安抚奶嘴”。只是，没有想到，她第一次带孩子参加会议就遭到“区别对待”。另外，她原本可以全额带薪休产假一年，而她选择放弃休假，产后返回工作岗位。

回答媒体提问时，凯斯高说，出现在议会大厅的应该是议员，“而不是婴儿或儿童”。另外，应该就这一事宜发布明确规定。

凯斯高的发言人告诉丹麦一家报纸，凯斯高认为宝宝“干扰会议”，她只是行使议长职责。

【受质疑】

路透社报道，丹麦在促进性别平等、保护女性权利方面可谓“标杆”，女性生育福利十分“丰厚”。阿比尔高的遭遇在网络上引起关注。她在“脸书”的帖子数个小时内获得超过600条回复。

一名网民质疑，议会应该“代表妈妈、爸爸和孩子”，为什么容不下“妈妈、爸爸和孩子”？

放眼全球，带宝宝参加议会或在议会场合哺乳的女性政界人士不罕见。

新西兰总理杰辛达·阿德恩去年9月带着三个月大的女儿在美国纽约联合国总部参加一场会议。这是女性政府领导人首次带着宝宝参加联合国大会。

冰岛议员温努尔·布劳·孔劳兹多蒂尔2016年10月在议会就移民问题发表演讲的同时，给怀里6周大的宝宝哺乳。

同年1月，西班牙议员卡罗琳娜·贝斯坎萨参加议会会议时怀抱5个月大的儿子哺乳。媒体当时报道，贝斯坎萨这一举动意在凸显“上班族”妈妈在职业生涯中遇到的困难和挑战。（王逸君）（新华社专特稿）

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